木可淪柯文哲金庫？檢：「第三波競選小物」與募款掛鉤 形同牟利

柯文哲被揭總統大選期間涉及大筆可疑金流，政治獻金多流入「木可公關公司」；圖為柯文哲今天出庭。（記者田裕華攝）

2025/09/11 17:56

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉嫌收賄、圖利等罪，台北地方法院今傳喚民眾黨秘書長周榆修，以及柯競選辦公室前專員、時任木可公司員工李婉萱作證。李婉萱被揭一度同時身兼柯營競辦與木可公司職務，負責小物行銷與活動安排，檢方則質疑「第三波競選小物」與募款掛鉤，已逾越單純商業販售，形同利用選舉募款牟利。

柯文哲被揭總統大選期間涉及大筆可疑金流，政治獻金多流入「木可公關公司」，台北市議員簡舒培並踢爆柯競選總部，是與木可用同一名員工李婉萱，指她一邊在柯文哲競總工作領薪水，同時代表木可跟廠商接洽，直指兩單位非各自獨立。

今庭訊時，李婉萱表示，2023年9月到2024年7月先在柯競選辦公室上班，工作內容多與選舉相關，包括選前造勢活動、回應民眾問題，相較具有機動性。直至競辦停止運作後，她才轉到木可公司，並負責網路經營、活動及宣導方面的行銷，也包括事前安排活動場地；至於銀行帳戶從永豐換為富邦銀行，僅基於換工作需要。

李婉萱陳述，除了木可公司，阿北加油站、蝦皮也有銷售小物，與木可所售的價格相近。李文宗委任律師唐于智詢問， KP小物在總統大選期間由誰審核？李女證稱，她僅參加過數次會議，已經不太記得；被問及木可公司是否「阿北加油站」授權時，則回應不知道。

李婉萱並稱，李文宗定價一般三到四倍，應該也有相關指示，但她並未參與整個過程，但據她所知並未開發票。

檢方則指，民眾黨所謂第三波競選小物，若與前兩波無關，則不會被稱為「第三波」，更不可能被稱為競選小物。因此，這些商品性質上難以區分是單純商業販售，又或選舉募款，最後實際上已混在一起使用。

檢方續指，民眾黨網頁上也明確以「第三波募款小物」為名對外販售，即使今日仍能透過關鍵字查詢相關紀錄；加上黨內人士公開對外強調「KP選戰經費自己募」、「出來募款」，可見當時確實以募款名義行之。

此外，證人李婉萱曾證稱，她於2023年9月間，接獲民眾詢問木可公司是否為政治獻金平台，雖曾建議李文宗在木可好店網站上加註說明，但最終網站並未標註「非政治獻金平台」。

檢方認為，依據李婉萱證詞，在柯文哲競選期間，確實出現黨內人士協助宣傳、帶貨並透過折扣碼分潤的情形，綜合競選小物售價高於一般商品、文宣內容又與柯文哲總統選舉直接掛鉤，足認柯營相關人員確曾透過木可公司運作，以選舉募款為名行牟利之實。

柯競選辦公室前專員、時任木可公司員工李婉萱步出法庭。（記者田裕華攝）

柯競選辦公室前專員、時任木可公司員工李婉萱今出庭作證。（記者劉詠韻攝）

