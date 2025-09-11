瞎爆！國5雪隧打X還硬闖禁行車道 被檢舉最高吃6千罰單

白色轎車行駛在禁行車道上。（圖取自Threads平台）

2025/09/11 17:44

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國道5號雪山隧道9日晚上封閉外側車道進行施工，1輛白色轎車疑似無視「X」的紅色標誌，肆意開在禁行車道上，見施工車輛才緩緩變換車道，誇張行徑全被後方車主錄下，影片一曝光立刻遭網友批「瞎爆！」國道警察今天表示，若被檢舉最高可開罰6千元。

有網友在Threads平台貼文，寫道「為什麼隧道內明明就封閉一個車道，還是會有車很堅持要走出自己的路呢？」並透露自己和白車同時進雪隧，入口車道上方明顯有紅色「X」標誌，告知用路人禁行，納悶白車為什麼還是選擇走這一個車道，批是「任性」，覺得這輛車很有問題。

影片曝光後，吸引許多網友留言開酸，認為要「檢舉」、「好瞎喔，一直爽爽開」、「以為只有他最聰明」、「這種人代表平常開車都沒在看路的」，不過也有人緩頰，建議高公局應該「設計更明確的指示牌」。

國道警察第9大隊今天表示，雪隧於9日在24.5公里處外側車道施工封閉，有輛白色轎車仍行駛在該車道，已違反道路交通管理處罰條例第33條1項12款行駛於高速公路未依標誌、標線、號誌指示行車，可處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰，不過截至今天下午5點尚未接獲相關報案及檢舉。

