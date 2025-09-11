為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「台灣臀后」露臉拍片賺很大？亞洲新灣區租屋處曝光

    吳女（右二）的租屋處內裝曝光。（讀者提供）

    吳女（右二）的租屋處內裝曝光。（讀者提供）

    2025/09/11 17:42

    〔記者洪定宏／高雄報導〕自稱「台灣臀后」的吳姓女子與劉姓前夫，在高雄總圖的性愛影片曝光後，高雄地檢署指揮警方偵辦，吳、劉2人昨晚到案說明，警方依妨害風化法辦。從曝光的搜索照片可見，2人在高雄亞洲新灣區的租屋處寬敞明亮，乍看還以為是豪宅，實則為老舊公寓整修。

    據了解，吳女雖然大約3年前投入成人影片拍攝，但前兩年都戴口罩，直到今年「脫罩露臉」，盛傳營收大幅成長、「賺很大」，可能因此鋌而走險，就近在前鎮區的租屋處找「高雄最美圖書館」殘障廁所當謎片「砲房」場景。

    據指出，涉及妨害風化罪「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」，意圖營利而犯罪得加重。由於刑責不算重，愈來愈多年輕族群鋌而走險。

    據了解，吳女昨晚到案說明，穿細肩帶上衣、白色短裙，露出傲人身材及雪白雙腿，劉男留在警局，員警帶吳女到租屋處查扣電腦主機及硬碟等相關證物，再回到警局接受偵訊。

    高雄市前鎮區屬「亞洲新灣區」核心地帶，雖然吳女的租屋處不是海景第一排的豪宅大樓，但舊公寓改裝後仍算精華區。

    吳女（右）穿細肩帶上午接受搜索。（讀者提供）

    吳女（右）穿細肩帶上午接受搜索。（讀者提供）

