聚會變調！越南同鄉台中旱溪夜市3打1 警揪出逃逸移工幫

2025/09/11 17:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區知名旱溪夜市驚爆鬥毆事件，多名越南籍移工酒後情緒失控，在藥燉排骨攤爆發拉扯、甚至砸破杯子後一哄而散，警方10日晚間在大里區將4名涉案逃逸移工逮捕到案，還意外揪出逃逸長達8年移工，其中一人還是被通緝1年多的逃犯。

事件發生在6日晚間，旱溪夜市當時人潮正多，一群越南移工相約在藥燉排骨攤聚餐，據了解，他們幾乎每週六都固定聚會邊吃邊喝酒，卻因30歲微姓男子的手臂被同鄉碰到，雙方口角升溫，衝突一觸即發。

微男隨即聯合32歲泰男與21歲周男毆打對方，桌上玻璃杯也因此砸破，最後賠償店家200元，仍驚動其他攤商報警，第三分局員警趕抵時，當事人早已搭小黃離去，警方立即調閱監視器，經連日探訪，10日晚間在大里區攔獲目標，將微男、泰男、周男，以及在旁觀戰28歲鄧女全數帶回。

經查，這4人全是逃逸移工，最短的逃逸7個月，最長者已潛逃達6年，其中周男更因詐欺案件，早在去年就被高雄地檢署發布通緝，警方還在同一輛車上發現2名「同鄉同夥」，其中裴姓男子已逃逸長達8年之久。

警方指出，涉案人員除依刑法聚眾鬥毆罪函送台中地檢署偵辦，周男解送高雄地檢署歸案，所有失聯移工則移送專勤隊處置，此外，協助接送這些移工的65歲江姓雇主，因違反《就業服務法》派遣非法勞工，也已函送勞工局裁罰。

警方將涉案移工帶回偵辦。（警方提供）

