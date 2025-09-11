為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    吃肉圓拖4個月才付錢 女吃霸王餐被判詐欺下場曝

    女子到肉圓店吃東西未付130元，謊稱提款離去，接到警方通知後，隔了4個月才付款，法院認定詐欺取財罪，判處拘役15日，可易科罰金。（資料照，記者王捷攝）

    女子到肉圓店吃東西未付130元，謊稱提款離去，接到警方通知後，隔了4個月才付款，法院認定詐欺取財罪，判處拘役15日，可易科罰金。（資料照，記者王捷攝）

    2025/09/11 17:32

    〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院審理一起「霸王餐」案件，陳姓女子吃完一份肉圓與四神湯，佯稱要提款，一去不回。她接獲警方通知，拖了4個月才付130元餐費，法院依詐欺取財罪判處拘役15日，可易科罰金。

    今年4月間，陳女到黃家傳統清蒸肉圓點了一份湯肉圓、四神湯及肉圓共計130元餐點。她吃完後謊稱皮夾沒帶現金，要到超商提款再回來結帳，卻一去不返。業者發覺受騙報警，警方依監視器畫面循線將人查獲，移送檢方偵辦。

    法院審理時認為，被告明知無力支付卻假裝有支付能力，使店家陷於錯誤交付餐點，行為已構成刑法第339條第1項詐欺取財罪。雖然金額不高，但仍造成財產損失，依法應予處罰。

    陳女犯後坦承犯行，拖到8月9日透過電話聯繫店家返還餐費130元。法院考量其坦承態度、已補償損失，以及其生活狀況與前科紀錄，最終量處拘役15日，得易科罰金，並未宣告沒收。

    法院解釋，雖然被告取得的餐點屬於犯罪所得，但既已全額補償，若仍宣告沒收，恐對被告造成過度剝奪，因此依刑法第38條之2第2項規定，不再沒收與追徵，全案可以上訴。

    圖
    圖
