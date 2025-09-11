寬頻放大器大廠達運光電疑涉國安問題 桃檢指揮調查局國安站搜索

達運光電董事長陳碧霜（左）、總經理戴國源（右）。（資料照）

2025/09/11 17:25

〔記者余瑞仁／桃園報導〕承接多項政府與軍方專案寬頻業務的上市公司達運光電，傳出軍工產品營業機密疑出狀況涉及國安，案由桃園地檢署指揮調查局國安站追查，檢調昨（10）日發動搜索約談，有4名公司相關人員以被告及證人身分被帶回約談。桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德證實這項搜索、約談行動，相關被告、證人將移送由檢察官複訊。

對此，達運光電昨晚發布重訊指出，檢調單位於9月10日至公司進行調查及搜索，該公司全力配合檢調單位調查，並強調財務營運一切正常。據了解，調查局國安站人員昨天前往達運位於新北市五股的研發單位搜索查扣相關物證，約談相關人員，釐清是否涉及國家安全。

達運光電成立於1992年，董事長為陳碧霜、總經理是戴國源，2人為夫妻關係；陳碧霜負責業務，戴國源負責技術研發，主要業務寬頻傳輸產品不僅打入北美市場、也進軍東南亞有線電視，智慧聯網產品則切入軍工、海巡、國防等單位，該公司去年12月掛牌上市。

據指出，達運光電於去年獲得國防部夜視系統專案採購，金額約10.5億元，採購數量達1萬組設備，多為軍規管制產品，原本應於去年底交付6億元國防產品，但實際出貨2億元，剩餘4億元軍品遞延至今年出貨，此番被檢調搜索，是否為夜視系統軍品採購案出現狀況，仍待檢調釐清。

