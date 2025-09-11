假借款私吞自家公司600萬元 名醫李光輝二審加刑5月

知名精神科醫師李光輝。（資料照）

2025/09/11 17:20

〔記者楊心慧／台北報導〕知名精神科醫師李光輝，擔任光輝生命醫學公司董座期間，明知並未以個人名義借給公司1000萬元，卻要求不知情的會計人員，從公司帳戶匯款600萬元給他。士林地院依背信罪判刑1年8月，沒收犯罪所得600萬元，但填載不實會計憑證部分判無罪，檢察官及李光輝皆上訴。高等法院今宣判，原判決無罪部分撤銷，針對填載不實會計憑證罪改判5個月，其他上訴駁回。

士林地院判決書指出，李光輝於2012年至2018年間，擔任光輝生醫公司董事長，明知自己未於2012或2013年間，借錢給公司1000萬元，竟於2018年11月，以光輝公司須償還借款的名義，指示不知情的會計人員，從公司帳戶匯款600萬元到他的個人帳戶，作為私人用途。

士檢獲報調查，依違反商業會計法、背信等罪嫌起訴李光輝。一審士院審理後認定李身為公司董事長和實際負責人，竟為圖私利，損害光輝公司的利益，犯後否認犯行，也未賠償光輝公司蒙受的損失，依背信罪對李判刑1年8月，沒收未扣案犯罪所得600萬元。

另外，檢方指控李光輝明知光輝公司並未委託宏洋公司代購3090萬元設備，卻在2013年1月2日指示匯款3000萬及90萬給他人，並記入帳冊，涉嫌背信與填載不實會計憑證罪。

一審士院認定，資金流向雖可疑，但用途不明，且證人、證詞顯示，這筆匯款與宏洋公司合作無關，換言之，交易可能是資金往返，無法證明光輝公司因此受損，加上轉帳傳票無會計人員簽名或公司章，無證據顯示是被告指示填寫，因此不足以認定有不實會計憑證，此部分罪名不成立；檢方及李光輝不服判決皆提起上訴。

高等法院今宣判，原判決無罪部分撤銷，李光輝犯商業會計法第71條第一款之填製不實罪，處有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，其他上訴駁回。

