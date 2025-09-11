為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    三合院租客空地擺貨櫃被控竊佔 因「租約沒有寫」判無罪

    台南潘姓女子承租三合院，在屋前空地放2只貨櫃並轉租他人，房東怒控竊佔，法院認租約未明載空地使用範圍，屬民事糾紛，判無罪。示意圖。（資料照）

    2025/09/11 16:56

    〔記者王捷／台南報導〕台南地院審理一件竊佔案，房東指控潘姓租客承租三合院後，在屋前空地擺放2貨櫃，屋主家屬多次抗議、發函終止契約仍拒不搬離。法院認定租約未明載空地使用範圍，潘女誤信有權使用，不具竊佔故意，判決無罪。

    檢方起訴指出，潘女2023年7月承租三合院，契約第八條禁止轉租或變相由他人使用，但她同年11月間將貨櫃放置於空地，12月再轉租給陳姓男子。屋主家屬隨即透過LINE要求撤離未果，並於隔年2月及9月兩度寄發律師函催告終止契約，潘女仍未搬走，直到113年11月底才撤離貨櫃。

    審理過程中，潘女辯稱貨櫃是暫時收納辦理法會所需物品，承租時並未被告知不得使用屋前空地，平日清掃整理也涵蓋該處，因此認為自己有使用權；轉租行為則因原本預定入住的師父需長期洗腎未能搬入，才改由友人介紹的陳姓男子居住。

    法官指出，竊佔罪須有意圖不法佔有他人不動產的故意，然契約書中屋地使用範圍欄位留白，雙方並未明確約定。潘女誤信承租包含空地使用並無違常情，她將貨櫃做為收納使用，不足認定有竊佔意圖。至於轉租或未依期搬離，屬民事糾紛，與竊佔罪構成要件不符。

    合議庭依刑訴法第301條規定，認檢方舉證不足，難達到一般人確信犯罪的程度，遂判決潘女無罪。全案仍可上訴。

