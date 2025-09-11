為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    女子滋擾101星巴克店員竟要求下跪道歉 警到場還毆警遭法辦

    廖女滋擾連鎖咖啡店又拒絕警方盤查，警方依法帶回派出所進行了解。（記者邱俊福翻攝）

    廖女滋擾連鎖咖啡店又拒絕警方盤查，警方依法帶回派出所進行了解。（記者邱俊福翻攝）

    2025/09/11 16:26

    〔記者邱俊福／台北報導〕1名34歲廖姓女子今天上午赴台北101地下一樓的星巴克咖啡廳消費，坐在店內看書，期間以包裝不滿意為由，多次要求店員重複包裝，更要求店員下跪道歉，在店家明確拒絕服務，並請廖女離去時，廖女持續滯留、大聲喧鬧；轄區北市警信義分局三張犁派出所據報派員到場，廖女還突然出手毆警，遭警當場壓制逮捕送辦。

    警方表示，精神狀況不佳的廖女，今天上午7時30分許，獨自前往台北101地下一樓的星巴克咖啡廳消費，坐在店內看書，期間她購買商品，卻對店員的包裝不滿意，多次要求店員重新包裝，最後仍不滿意，竟直接要求店員下跪道歉，店方因她的滋擾行徑，非常困擾，只好拒絕服務，請她離開。

    被要求離開的廖女，不願離去，還在店內大聲喧鬧，影響到其他客人，店方立即報警處理；警方到場時依「警察職權行使法」第六條盤查其身分，帶廖女拒絕配合，警方遂依同法第七條將其帶返派出所查證，處理過程中，廖女突然出手打向員警，員警馬上進行壓制逮捕，詢後依妨害公務及公然侮辱、強制罪移送台北地方檢察署偵辦。

