賴清德叫在野放下屠刀？柯文哲回以「燦笑」、還露大白牙

柯文哲結束庭訊步出法庭，媒體追問「賴清德叫在野放下屠刀，說行政沒有干預司法？」，他僅露齒燦笑，未過多回應。（記者田裕華攝）

2025/09/11 16:21

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲深陷京華城弊案，並遭控收賄、圖利等罪，日前繳交7千萬元交保獲釋，今仍以被告身分出席庭訊。下午開庭結束後，他準備離開北院時，面對媒體追問「賴清德叫在野放下屠刀，說行政沒有干預司法？」等問題，僅露齒燦笑，並未過多回應。

柯文哲8日交保，隔天首次出庭身穿印有「KP」字樣的Polo衫，並重現他過去常見的高腰穿搭方式，今則身穿一套黑西裝、白襯衫，手上依然提著公事包，氣色相對更顯精神。

請繼續往下閱讀...

下午約3時15分許，柯文哲結束開庭後，自2樓緩緩走下。有記者詢問，「賴清德叫在野放下屠刀，說行政沒有干預司法？」、「你剛才有反應，會覺得誇張嗎？」；柯文哲聽後露牙燦笑，隨後步出北院，在支持者小草的聲援下乘車離去。

今日庭訊重點，圍繞在合議庭針對柯文哲與前北市府顧問李文宗，涉嫌挪用眾望基金會資金支付民眾黨13名黨工薪資一節，並傳喚民眾黨秘書長周榆修與黨工李婉萱出庭作證，以釐清民眾黨政治獻金的運作情形。

柯文哲結束庭訊步出法庭，媒體追問「賴清德叫在野放下屠刀，說行政沒有干預司法？」，他僅露齒燦笑，未過多回應。（記者田裕華攝）

媒體追問「賴清德叫在野放下屠刀，說行政沒有干預司法？」，他僅露齒燦笑，未過多回應。（記者劉詠韻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法