台中7旬零工伯口袋只剩10元 警所痛哭稱「不想麻煩小孩」

鐘翁掏錢答謝警方，竟只剩10個1元銅板。（圖由讀者提供）

2025/09/11 16:13

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日73歲鐘翁以打零工營生，因飢餓難耐蹲坐公園路角落取暖，警方將鐘翁帶回烏日派出所休息，鐘翁掏出口袋現金要答謝，警方看到只剩10個1元銅板，鼻頭一陣酸楚，鐘翁稱不想麻煩小孩，選擇獨居生活，由警方及台中市府協助安置。

「警察先生，謝謝你」！1句簡單話道出對員警無限感激，烏日派出所今表示，巡佐王瑞波與警員林曉薇5日8時許，獲報趕往公園路關懷鐘翁，見老人家形單影隻、神情無助蜷縮在牆角，員警先帶回派出所休息，並前往超商買麵包止饑。

當員警遞出麵包，鐘翁再也止不住淚水，稱靠打零工營生，這幾個月工作難尋已多餐沒吃，要從褲袋掏錢答謝，僅剩下10個1元銅板，員警趕緊聯繫台中市社會局尋求安置資源，並將鐘翁送往社會救助服務站，確保有安全棲身處所。

鐘翁哽咽地說，連日挨餓已經餓到麻木，忘了飢餓感覺，小孩都在外地工作，不想連累家人選擇自己生活。

烏日警分局長劉雲鵬表示，員警「視民如親」幫助民眾渡過難關，如需警方協助請撥打110報案，而鐘翁感動回應說會好好振作，非常感謝警方幫忙。

女警遞出麵包，鐘翁（左）再也止不住淚水。（圖由讀者提供）

