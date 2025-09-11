為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    聲請解除境管高院僅准U18沖繩行 辜仲諒提抗告

    中信慈善基金會董事長辜仲諒（中信慈善基金會提供）

    2025/09/11 16:15

    〔記者楊心慧／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒涉中信金澄清湖大樓購地案，一審判刑7年8月，上訴高等法院中，辜以世界棒總副會長身分申請赴日本沖繩參加U18世界盃棒球賽，高院准其9月13至15日參加決賽及閉幕典禮，暫時解除限制出境、出海及科技監控，但駁回9月16至18日至日本東京拜會棒壇重要人士行程，辜仲諒委任律師今提起抗告。

    高院日前裁定，辜提出新台幣1億5千萬元保證金後，准予解除自9月13日至15日止的限制出境、出海及科技監控，此期間內責付給外交部長林佳龍、運動部政次鄭世忠及其律師葉建廷。

    辜仲諒另還主張，因獲全日本棒協會長山中正竹邀請赴日本東京拜會棒壇重要人士，擬代表我國爭取連任世界棒總執行副會長，聲請解除9月16日至18日止的限制出境、出海及科技監控案，高院認定辜未說明其必要性、急迫性，裁定駁回、可抗告。

    辜仲諒委任律師葉建廷今表示將對該駁回部分提出抗告，並強調辜仲諒身為中信金控大股東，豈有損害自己公司利益來協助部屬獲取不法利益的道理，一審判決認定辜仲諒背信而讓下屬獲利顯然違反常情；該案經過中國信託銀行內部調查確認公司並未受損害；此交易案，辜仲諒無任何所得，因此一審判決對相關事實認定有誤解。

    葉建廷指出，辜仲諒自司法單位開始調查即已表明清白並無不法犯行，未來在二審法院審理時，會盡力釐清疑點協助法院瞭解實際交易過程，繼續為爭取無罪判決來努力，絕無逃亡之可能，此與新聞上一些遭判決有罪而潛逃國外個案的情形全然不同。

    葉建廷強調，面對不同法院判斷標準不一，以及出境聲請是否獲准之不確定性，造成未來即便當選世界棒壘球總會執行副會長，恐怕也會造成推動各項業務與參與比賽、會議之困擾，是否還要繼續參選，辜仲諒也在審慎評估中。

    葉建廷建議，法院在未來受理辜仲諒因棒球公益事務出境聲請時能持平審酌，並參考相關主管機關之判斷，以利台灣棒運的國際地位能順利發展。

