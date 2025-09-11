為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中捷也幫忙抓毒品 拾獲遺失物竟藏夾鏈袋裝「白粉末」

    中捷各站過監視器掌握車站狀況。（圖：中捷提供）

    中捷各站過監視器掌握車站狀況。（圖：中捷提供）

    2025/09/11 16:13

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運公司日前因台中市警方追捕逃逸外籍移工至捷運文華高中站，警方順利逮捕後，保全進一步巡視車站，在地下1樓停車場拾獲黑色皮夾，依規辦理遺失物建檔，但站務人員調閱監視器畫面時，赫然發現皮夾是該名外籍移工所棄置，警覺打開檢視後發現，皮夾內藏裝有疑似毒品，通報捷運警察隊，協助警察局查獲案件。

    中捷公司表示，文華高中站值班站長3日晚間看到多名員警駛抵該站地下1樓停車場，展開緝捕行動，立即依程序通報並調派人員趕赴現場協助，員警隨即成功逮捕該名逃逸外籍移工。

    員警離開後，文華高中站保全進一步巡視車站，在地下1樓停車場地面拾獲1只黑色皮夾，除依規辦理遺失物建檔後，站務人員調閱監視器畫面，發現皮夾是被捕的外籍移工所棄置，打開皮夾發現有夾鏈袋，袋中竟裝有疑似毒品的白色結晶粉末，立即通報捷運警察隊及行控中心。

    中捷公司指出，捷警隊初步判斷夾鏈袋內物品應為毒品，即聯繫市警局第六分局到場完成證物移交，順利協助警方打擊不法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播