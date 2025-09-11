疑飲酒過量 7旬男醉倒卡拉OK叫不醒 全身冰冷無心跳

陳姓男子昨晚到基隆市仁愛區崇安街內卡拉OK飲酒，不勝酒力，睡在店內，今天上午被發現全身冰冷送醫不治。（記者林嘉東攝）

2025/09/11 16:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市陳姓男子昨晚與友人在基隆市仁愛區某卡拉OK歡唱飲酒，因不勝酒力與友人睡在店內，今（11日）上午老闆開店做生意，赫見陳男全身冰冷，已無呼吸、心跳。警方研判陳男疑喝酒過量猝死，已報請檢察官相驗釐清死因。

據指出，70多歲陳姓男子在友人邀約下，昨晚8時許到仁愛區崇安街內某卡拉OK歡唱，2人與洪姓女老闆徹夜飲酒，洪女見2人不勝酒力、醉倒在沙發上睡覺，無力攙扶2人離去，只好讓2人繼續睡，自己也在店內一張沙發上過夜。

請繼續往下閱讀...

洪女酒醒後，今天上午10時許試圖叫醒陳男，發現他全身冰冷、已無氣息，趕緊打119報案；經送往衛生福利部基隆醫院急救仍不治。警方為釐清陳男死因，找來洪女釐清事發經過。

據悉，陳昨晚還沒到卡拉OK飲酒前，已有酒意，先在家喝烈酒、啤酒，晚間8時許再與友人到卡拉OK，又繼續飲酒；洪女昨晚好心收留2人在店內過夜，凌晨4時許，見陳男酒醒，還攙扶他去上廁所，陳上完廁所回到沙發上繼續睡，想不到10時要叫醒陳，陳已全身冰冷。

事後警方通知家屬，家人表示陳男有慢性病；陪陳一起到卡拉OK飲酒的友人則稱，陳很久沒喝酒，昨在家喝點酒後，才又跟他去卡拉OK。警方研判陳男疑喝酒過量猝死，但真正死因仍需相驗釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法