泰女狠丟10倉鼠沖馬桶 檢火速起訴建請從重量刑

2025/09/11 15:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名27歲泰國籍女子Promin，因與台灣籍男友鬧分手，一怒之下竟將飼養的10隻倉鼠丟進馬桶沖走，還把過程拍下傳到Instagram限時動態炫耀，引爆社會公憤，檢方今（11日）火速偵查終結，依違反《動物保護法》等罪提起公訴，並痛批她無視生命尊嚴、毫無悔意，建請法院從重量刑。

事件發生於8月27日傍晚，Promin與24歲男友在台中市北區租屋處爆發激烈爭執，卻在氣頭上基於一時惡念，將10隻倉鼠分批投入馬桶沖走，導致小動物們在排水管線中因撞擊、緊迫與溺水慘死，更令人髮指的是，她還以手機拍攝過程，製成4段限時動態公開張貼，供不特定人觀賞，引發網友強烈撻伐，不少人痛斥「手段殘忍」、「沒資格養寵物」。

台中市動保處獲報隨即告發，警方循線比對，確認影片中女子正是上月底因逾期居留2年而被移民署收容的Promin，隨即將案件移送檢方偵辦，她雖坦承但辯稱是因男友揚言要「把倉鼠拿去餵蛇」，才會「先下手為強」將倉鼠丟進馬桶，檢方痛斥，被告對倉鼠施加的痛苦與恐懼，絕非一般人能想像，行為惡劣且缺乏悔意，全案偵結依動物保護法故意傷害動物致死、同法散布虐待、傷害動物影像供人觀賞等2罪起訴她。

此外，倉鼠在法律上雖屬女子所有「財物」，但倉鼠也是有感受、意識，且能與人類互動的生命，女子此舉應嚴加譴責，以免日後再傷害其他生命，但其說法避重就輕，並無真心悔改之意，同時建請從重量刑。

