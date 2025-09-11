宜蘭大叔爛醉開車上路 摔落農田大排濺起超大水花

轎車摔落農田大排。（民眾提供）

2025/09/11 15:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭62歲游姓男子，昨天中午疑似跟友人聚餐酒後上路，開著豐田轎車行經員山鄉金泰路時，嚴重偏離車道，直接衝進一旁農田大排，瞬間濺起超大水花全被監視器拍下，警消獲報趕赴現場救援，所幸游男僅受輕傷自行脫困，由於酒測值高達每公升0.9毫克，今天被依涉犯公共危險罪送辦。

游男10日下午3點多，酒後駕駛轎車沿金泰路往進士路方向行駛，疑似爛醉導致車輛失控，從原本筆直車道直接衝向路邊，並翻覆於農田大排內，最後車底朝上卡在排水溝內動彈不得。

請繼續往下閱讀...

游男連人帶車摔進大排後，所幸僅受輕傷、無大礙，還能自行從車裡爬出，渾身酒氣站在水中等候救援，警消到場趕緊向鄰近民宅商借鋁梯，讓游男爬梯上岸，經實施吐氣酒測，檢測值超過法定標準。

全案依涉犯刑法公共危險罪移送宜蘭地檢署偵辦，詳細車禍原因尚待警方調查。宜蘭警分局今天呼籲，「酒駕零容忍」已是社會共識，酒後駕車依規可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，並依道路交通管理處罰條例吊扣駕駛執照及汽機車牌照。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

轎車摔落農田大排，車底朝天。（民眾提供）

轎車摔落大排濺起超大水花。（民眾提供）

游男酒後駕車偏離車道摔落一旁農田大排。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法