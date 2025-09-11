勾結業者盜賣國軍廢品 9軍士官判刑8人緩刑

新北地院。（資料照）

2025/09/11 15:22

〔記者王定傳／新北報導〕國防部陸軍第三地區指揮部（三支部）上尉化補官黃巖昇等5名軍士官、海軍基隆後勤支援指揮部士官長湯寶仁、陸軍飛彈光電基地勤務廠士官潘雨新、葉泉佑，及空軍第二修護大隊士官長謝宗曄共9名軍士官，涉勾結廠商盜賣國軍廢品；新北地院依違反貪污治罪條例，判處9人1年3月至3年7月徒刑，僅三支部上士何一帆（原名陳兆國）判刑3年7月超過2年，未獲緩刑，其他8人均獲緩刑，可上訴。

涉案的軍士官分別為：三支部黃巖昇、三支部龍潭聯保廠上士何一帆、三支部湖口甲型聯合保修廠上士江宥恆、三支部補給油料庫士官長趙梅君、三支部補給油料庫中壢補給分庫上士許瑀珈，以及湯寶仁、潘雨新、葉泉佑、謝宗曄共9人，分涉收賄或侵占職務上持有非公用私有財物罪。

請繼續往下閱讀...

其中，黃巖昇等8人因偵審認罪、繳交犯罪所得、犯罪所得在5萬以下或獲取利益非鉅、情堪憫恕等原因，減刑後分別判處上述徒刑，緩刑4年或5年，並分別向公庫繳15萬至70萬不等金額。

這9人犯行不一，以黃巖昇軍階最高，他在辦理5件資源回收案時收賄45萬元，並有護航業者取得標案或勾結業者賣未列帳廢品等行為；湯寶仁則在處理4件廢鐵標售或提領案時，收賄6萬元助業者低報重量或以干擾器偷重；何一帆辦理承辦廢舊及不適用物資「儀具車道奇B350」案時，接受業者招待喝花酒並收現金賄賂，合計149900元。

至於潘雨新、葉泉佑涉收賄讓業者搬走未列帳的廢品販賣；江宥恆涉讓業者無償載走重量達1.54公噸的廢電池；至於趙梅君、許瑀珈、謝宗曄3人，涉於辦理提領廢品作業時，因廢鐵總重量超標，為了避免寫檢討報告，以抽換磅單降低總提領重量或無償讓業者提領超重廢鐵方式，共同侵占超重廢鐵。

審理時，9名軍士官均認罪，合議庭認為，本案起源於軍方長久以來未妥善管理、分類廢品，導致軍中堆積大量廢鐵、廢五金等廢品，廠商為謀求利益，承辦人員擔心遭上級責難，而相互配合，其等所為使殷實廠商及個人難以安穩營生，有損政府機關廉潔形象；至於6名業者分別判處6個月至3年不等徒刑，有5人獲得緩刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法