桃園蘆竹車禍 八旬老夫婦機車雙載命喪砂石車輪下

桃園市蘆竹區南青路發生嚴重車禍，一對老夫婦騎乘機車被砂石車撞擊捲入車底，救護人員獲報趕往現場施救。（記者余瑞仁翻攝）

2025/09/11 15:06

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區南青路今（11）日上午發生嚴重車禍，1輛砂石車沿南青路從南崁往青埔方向前進時，1輛雙載機車突然從慢車道切入快車道左轉，對向砂石車吳姓駕駛疑因視線死角無法注意前方動態發生撞擊，造成騎機車的82歲羅姓老翁及所搭載的82歲謝姓妻子被捲入車底，2夫婦現場無生命跡象，經緊急送醫急救雙雙宣告不治。詳細肇事原因由警方調查中。

桃園市消防局119勤務指揮中心於上午10點18分許接獲報案，指蘆竹區南青路、宏林街口發生砂石車撞及機車事故，機車上2人捲入車底輪下，消防人員到場救援使用車禍救助器材將2受困男女脫困，救護人員給予CPR、AED監測、頸圈長背板固定等救護處置，分別送往桃園醫院及林口長庚醫院急救，但2人因傷勢嚴重雙雙不治；警方查出，2死者為夫妻關係，案發時由羅姓老翁騎乘機車搭載謝姓妻子外出，卻發生致命事故。

請繼續往下閱讀...

警方初步調查，車禍發生時羅姓老翁騎車搭載謝姓妻子沿南青路往南崁方向前進，至宏林街口前羅姓老翁突然將機車騎進快車道並突然左轉，對向行駛的曳引砂石車駕駛疑因視線死角未發現前方車況，直行衝撞機車導致機車上2人捲入車底被輪胎輾壓，羅姓老翁、謝姓老婦雙雙送醫不治；警方對曳引車吳姓駕駛實施酒測值為0，初步分析疑為機車未依規定二段式轉彎，詳細肇事原因警方持續調查中。

桃園市蘆竹區南青路發生嚴重車禍，一對老夫婦騎乘機車被砂石車撞擊捲入車底，救護人員獲報趕往現場施救。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市蘆竹區南青路發生嚴重車禍，一對老夫婦騎乘機車被砂石車撞擊捲入車底，救護人員獲報趕往現場施救。（記者余瑞仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法