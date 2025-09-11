為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    詐騙集團鑽「查公務車牌」漏洞 公路局關閉車輛查詢功能

    公路局「公路監理資料有償利用服務網」。（圖擷取自公路局官方網站）

    公路局「公路監理資料有償利用服務網」。（圖擷取自公路局官方網站）

    2025/09/11 15:04

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天（11日）宣布，近期發現詐欺犯罪集團利用「公路監理資料有償利用服務網」查詢車籍相關資訊，並藉由查詢結果推斷該車是否為公務車輛，進而逃避查緝，因此已關閉相關查詢功能。

    工務局說明，「公路監理資料有償利用服務網」設置目的是為讓民眾購買中古車輛前，可事先了解車輛相關資訊，避免遭受蒙蔽誆騙。同時考量中古車買賣車商、車貸銀行、車輛保險等業界的需求。

    因此，在不涉及個人資料與營業秘密，及「使用者付費」與「成本計價」等原則下，對外提供公路監理資料查詢服務。但公路局說明，為避免網站被不當利用，交通部公路局與檢警相關單位商討後，已調整呈現的內容，目前「公路監理資料有償利用服務網」已無法透過車號查詢方式，來推斷該車輛是否為公務用車。

    公路局強調，「公路監理資料有償利用服務網」資料呈現，是採分級制度，例如輸入車牌號碼，僅提供車輛基本資訊，若輸入車牌號碼及車主身分證字號，才會提供更進一步資訊，但相關資訊會去個資化、識別化，避免個資洩漏。

    公路局也表示，將持續配合檢調及警政相關單位之打詐作為，同時持續滾動檢討「公路監理資料有償利用服務網」查詢服務功能，在兼顧防範詐騙、維護民眾及業者使用需求間取得平衡。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

