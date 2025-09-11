農曆7月凌晨傳微弱求救聲！ 竟是老翁墜落雨遮受困整夜

新北市警淡水分局上午獲報，水源路一處民宅接獲微弱求救聲，適逢七月，住戶天亮上樓查看，赫見是老翁受困，報案由警方、消防連忙救人。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/11 15:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區老舊社區暗夜傳出陣陣微弱求救聲，直到天亮才發現，原來是對面5樓僅容一人的頂樓雨遮上，躺著一名虛弱老人，淡水警分局員警獲報趕抵，立即伸手穿過護欄，死命拉住老翁，消防人員趕抵，合力抬起老翁脫險，送醫幸無大礙；警方追查，老翁聽信友人，投資十餘萬元加碼運動器材失利，今天凌晨心情欠佳上頂樓散心，未料翻落護欄，受困約6小時，體力幾乎虛脫，家人都很感謝警方、消防及時救人，也化解鄰居驚魂記。

今天清晨7時許，淡水警分局獲報，水源路傳出微弱求救聲，中山路派出所警員高士軒獲報趕抵現場，發現老翁在狹窄水泥雨遮上，隨時可能墜落，員警立刻伸手穿過護欄，死命抓住76歲袁姓老翁的衣物，絲毫不敢鬆手，他同步按無線電向同事求援，轉報消防分隊。

不久消防人員趕到，先以繩索固定，確認穩妥後，眾人合力將袁姓老翁拉起，放置安全區域，袁翁到院意識清楚、生命跡象穩定，且無明顯外傷，警方也通知親友趕往醫院陪伴，通報衛生局啟動關懷機制。

報案住戶表示，前一晚就曾聽見有人頂樓自言自語，原以為是農曆七月的緣故，隔日上樓查看時，發現袁翁翻越欄杆倒臥雨遮，發現情況危急連忙報案。

袁翁清醒後透露，因投資失利、經濟壓力沉重，本想到頂樓冷靜，不料一時情緒失控才會跨越圍牆。

淡水警分局呼籲，民眾若發現親友或鄰居出現異常行為或需要協助，請主動伸出援手，或撥打生命線協會「1995」或自殺防治安心專線「0800-788-995」尋求協助，遇有緊急狀況，務必撥打110或119，警方與消防人員將在第一時間到場，守護民眾生命安全。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

