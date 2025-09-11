為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女模險被迫拍A片 律師：強迫拍片將構成拘禁、強制性交重罪

    女模特兒躲到藥妝店報警，警方到場了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

    女模特兒躲到藥妝店報警，警方到場了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

    2025/09/11 15:13

    〔記者邱俊福／台北報導〕女模特兒樂樂昨晚赴攝影師之約，前往北市中山區一家旅館，差點被設局淪A片演員；律師包盛顥認為，倘若被害人真的被騙前往強迫拍A片，則將構成拘禁、強制、強制性交等罪。

    不過包盛顥說明，因目前看來，這個攝影師團隊可能尚未有實施任何拘禁、強暴、脅迫等不法行為，縱有對話紀錄，仍難以拘禁、強制、強制性交等未遂罪，不過對話訊息恐構成性騷擾。

    據了解，女模樂樂是日前與攝影師約在旅館，原本說好是要進行服飾品牌模特拍攝，談好5萬元薪水，但她昨天晚間到旅館門口赴約時，竟收到對方誤傳訊息「樂樂來了......要她拍A片的事先不要告訴她」，她才驚覺單純的攝影工作竟差點害自己淪為A片演員，立即躲在附近藥妝店報警。

    包盛顥表示，依法院實務見解均認為，著手實行應自實施構成要件行為時方符合，因此攝影師團隊的人員尚未對被害人做任何拘禁、強暴、脅迫等違反意願之行為，縱有相關對話紀錄，仍難以證明任何待證事實，應認證據不足，攝影師之行為目前看起來，可能不會構成犯罪。

    反之，倘若真的遭誘騙前往強迫拍A片，則將構成拘禁、強制、強制性交等重罪。

    至於攝影師與被害人的IG對話紀錄，訛稱以5萬元薪水之報酬進行，攝影師的行為有符合性騷擾防治法第2條第1項第1款對於性騷擾之定義的可能，而處以行政罰鍰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播