女模險被迫拍A片 律師：強迫拍片將構成拘禁、強制性交重罪

女模特兒躲到藥妝店報警，警方到場了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/11 15:13

〔記者邱俊福／台北報導〕女模特兒樂樂昨晚赴攝影師之約，前往北市中山區一家旅館，差點被設局淪A片演員；律師包盛顥認為，倘若被害人真的被騙前往強迫拍A片，則將構成拘禁、強制、強制性交等罪。

不過包盛顥說明，因目前看來，這個攝影師團隊可能尚未有實施任何拘禁、強暴、脅迫等不法行為，縱有對話紀錄，仍難以拘禁、強制、強制性交等未遂罪，不過對話訊息恐構成性騷擾。

據了解，女模樂樂是日前與攝影師約在旅館，原本說好是要進行服飾品牌模特拍攝，談好5萬元薪水，但她昨天晚間到旅館門口赴約時，竟收到對方誤傳訊息「樂樂來了......要她拍A片的事先不要告訴她」，她才驚覺單純的攝影工作竟差點害自己淪為A片演員，立即躲在附近藥妝店報警。

包盛顥表示，依法院實務見解均認為，著手實行應自實施構成要件行為時方符合，因此攝影師團隊的人員尚未對被害人做任何拘禁、強暴、脅迫等違反意願之行為，縱有相關對話紀錄，仍難以證明任何待證事實，應認證據不足，攝影師之行為目前看起來，可能不會構成犯罪。

反之，倘若真的遭誘騙前往強迫拍A片，則將構成拘禁、強制、強制性交等重罪。

至於攝影師與被害人的IG對話紀錄，訛稱以5萬元薪水之報酬進行，攝影師的行為有符合性騷擾防治法第2條第1項第1款對於性騷擾之定義的可能，而處以行政罰鍰。

