為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐欺國內話務機房搞鬼 20多人被詐800萬元

    南市刑大偵破國內詐欺話務據點藏在新北永和，逮捕負責維運的40歲陳嫌（右藍上衣）。（圖由警方提供）

    南市刑大偵破國內詐欺話務據點藏在新北永和，逮捕負責維運的40歲陳嫌（右藍上衣）。（圖由警方提供）

    2025/09/11 14:39

    〔記者楊金城／台南報導〕「猜猜我是誰」詐騙老招又來了，有20多人被騙總計800萬元，台南市刑大偵七隊追查發現有國內轉接話務機房搞鬼，轉接境外詐騙電話打給被害人，在新北市查獲負責國內機房維運的陳嫌，專案小組查扣非法通訊設備等證物，全案移送新北地檢署偵辦。

    台南市刑大歷經數月的數據分析、被害人報案筆錄及溯源偵辦，專案小組最近才鎖定國內詐欺話務據點藏在新北永和、40歲陳嫌身分。

    境外（第三地）話務機房是透過高速網路將語音傳至陳嫌架設維運的話務機房設備，再透過設備所連接的市內電話隨機撥打給民眾進行詐騙。詐欺集團事先指示陳嫌去申辦市內電話門號、中華寬頻網路供詐欺集團使用，陳嫌甘願成為詐騙集團的傳聲筒。

    警方查扣所用的網路交換機等通訊設備皆為中國進口，並非國家通訊傳播委員會射頻設備形式認證之設備。另有中華電信寬頻網路數據機、WIFI分享器、行動電話等證物。

    警方受理20多名被害人，財物損失總計超過800萬元，被害人中逾半數具大學、研究所等高學歷背景，多為退休人員。其中1名被害人被詐欺集團假冒久未聯繫的親友，以寄送當季水果博取信任，在被害人收下水果後再進行詐騙，令人防不勝防。

    南市刑大呼籲民眾應多加關心家中長輩，並可事先約定專屬「通關密語」（如兒女乳名、畢業學校等）作為驗證親友身分之用，以降低受騙風險。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣轉接機房所用的網路交換機、分享器等通訊設備。（圖由南市刑大提供）

    警方查扣轉接機房所用的網路交換機、分享器等通訊設備。（圖由南市刑大提供）

    境外詐騙電話、國內詐欺轉接機房詐騙民眾的示意圖。（圖由南市刑大提供）

    境外詐騙電話、國內詐欺轉接機房詐騙民眾的示意圖。（圖由南市刑大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播