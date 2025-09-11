詐欺國內話務機房搞鬼 20多人被詐800萬元

南市刑大偵破國內詐欺話務據點藏在新北永和，逮捕負責維運的40歲陳嫌（右藍上衣）。（圖由警方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「猜猜我是誰」詐騙老招又來了，有20多人被騙總計800萬元，台南市刑大偵七隊追查發現有國內轉接話務機房搞鬼，轉接境外詐騙電話打給被害人，在新北市查獲負責國內機房維運的陳嫌，專案小組查扣非法通訊設備等證物，全案移送新北地檢署偵辦。

台南市刑大歷經數月的數據分析、被害人報案筆錄及溯源偵辦，專案小組最近才鎖定國內詐欺話務據點藏在新北永和、40歲陳嫌身分。

境外（第三地）話務機房是透過高速網路將語音傳至陳嫌架設維運的話務機房設備，再透過設備所連接的市內電話隨機撥打給民眾進行詐騙。詐欺集團事先指示陳嫌去申辦市內電話門號、中華寬頻網路供詐欺集團使用，陳嫌甘願成為詐騙集團的傳聲筒。

警方查扣所用的網路交換機等通訊設備皆為中國進口，並非國家通訊傳播委員會射頻設備形式認證之設備。另有中華電信寬頻網路數據機、WIFI分享器、行動電話等證物。

警方受理20多名被害人，財物損失總計超過800萬元，被害人中逾半數具大學、研究所等高學歷背景，多為退休人員。其中1名被害人被詐欺集團假冒久未聯繫的親友，以寄送當季水果博取信任，在被害人收下水果後再進行詐騙，令人防不勝防。

南市刑大呼籲民眾應多加關心家中長輩，並可事先約定專屬「通關密語」（如兒女乳名、畢業學校等）作為驗證親友身分之用，以降低受騙風險。

