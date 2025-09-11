台中大甲驚見「垃圾山」！ 1200噸廚餘、蛋殼堆置 海邊惡臭熏天

大甲區海邊空地遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及廢蛋殼、廢蛋液等廢棄物，惡臭熏天。（保七總隊第三大隊中區中隊提供）

2025/09/11 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中大甲海邊一處空地驚現超過1200公噸廚餘殘渣、廢蛋殼、蛋液與蟲糞等廢棄物，惡臭四溢，經查，彰化葉姓女子經營生物農業公司，從事有機肥料、廢棄物處置，卻因廠內空間不足，將上述物品載到鐘男土地非法堆放，檢方也在近日依廢棄物清理法，起訴葉、鐘及相關員工、司機等10人。

經查，葉女經營的公司名義上從事有機肥料與飼料再利用，收受廚餘、蛋殼等廢棄物，然自2023年起，因廠區空間不足、設備有限，葉女竟與合作公司及司機共謀，將大量廚餘殘渣、蟲糞及廢蛋殼運送到台中大甲西勢海堤、臨海路附近的鐘男土地「暫置」，以每公斤0.6元販售肥料名義交易，實際上是假買賣、真堆置。

鐘男則配合收貨，每車收取6000元「暫置費」，甚至將部分廢棄物裝入印有葉女公司字樣肥料包裝袋，準備回流當作肥料販售，但因缺乏技術，這些殘渣根本無法完成加工，只能直接曝曬、混堆衍生惡臭。

台中市環保局今年3月18日稽查時，當場發現貨車正傾倒大量破碎蛋殼與殘渣，案經台中地檢署檢察官侯詠琪偵辦，指揮保七總隊今年5月搜索再利用公司與相關涉案人處所，查扣破碎機、曬物自動收拾裝包機等證物，查出該公司廢棄物收受與產出數據與官方申報嚴重不符未如實呈報。

檢方訊問時，鐘男供稱：「葉女公司嫌烘乾電費太高，就叫我用天然曬乾。」坦承確實收取費用堆置廢棄物，葉女則辯稱原本與鐘是買賣關係，後來改成贈送，若有包裝再付費處理，強調是下屬疏失，沒等黑水虻幼蟲將廚餘食用完畢，就載往大甲，但檢方比對證詞與證物，認為其說法站不住腳，依法將全案10人提起公訴。

