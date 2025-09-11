為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「1000元遊廈門」宰客風波 「馬老師」下午前往警局釐清

    「馬老師」發出「澄清聲明」，強調她是無辜的，絕無不當行為，相關的指控屬誤解與陷害。（擷自靠北金門臉書）

    「馬老師」發出「澄清聲明」，強調她是無辜的，絕無不當行為，相關的指控屬誤解與陷害。（擷自靠北金門臉書）

    2025/09/11 14:13

    〔記者吳正庭／金門報導〕疑為「1000元遊廈門」低價旅遊團帶團人「馬老師」今天發出「澄清聲明」，強調她是無辜的，絕無不當行為，相關的指控屬誤解與陷害，並將於下午4點前往警局釐清真相。

    署名「馬雪峰」者在臉書「靠北金門」發出澄清聲明，指近期媒體報導的事件，內容與事實有所出入，對她的名譽及精神造成嚴重影響，鄭重提出澄清。

    她說，案件已交由警方處理，並依法進行調查；預定下午4點，由警方安排她與當事人到場，進一步釐清真相。她說，她一向坦蕩做人、認真做事，對教育及學生始終抱持責任心，絕不辜負大家的信任。

    馬雪峰說，面對此事，雖已身心受到嚴重打擊，但仍會堅持配合司法程序，並相信公道自在人心，請各界給予理解與支持，讓事件回歸真相，也還她清白。文末署名「馬老師」敬上

    日前有楊姓網友反映，父親僅以1000元的團費參加廈門旅遊，結果花了6萬多元買回乳膠床墊等高價物品，讓她覺得父親遭到強迫消費，還親自前往廈門爭取消費權益。

    熱門推播