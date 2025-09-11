為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    文山一分局治安會議 LINE Bank實境演練識詐吸睛

    台北市警察局文山第一分局昨（10）日下午2時30分在分局禮堂舉辦「聯合社區治安會議暨校園安全座談會」。（記者鄭景議翻攝）

    台北市警察局文山第一分局昨（10）日下午2時30分在分局禮堂舉辦「聯合社區治安會議暨校園安全座談會」。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/11 13:44

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警察局文山第一分局昨（10）日下午2時30分在分局禮堂舉辦「聯合社區治安會議暨校園安全座談會」，邀請轄區立委、市議員、銀行代表、里長、學校代表、家長會及近200名里民與會，並特別邀請LINE Bank（連線商業銀行）資深協理吳維鈞、資深經理江旭之到場，以模擬詐騙情境方式進行識詐宣導，讓與會民眾在關心社區治安、交通及校園安全之餘，也能提升防詐意識，現場氣氛熱絡融洽。

    多位民意代表到場致詞時，均肯定文山一分局在治安維護與交通管理上的努力與付出，並承諾爭取相關福利，慰勞員警的辛勞。分局各單位主管與轄區派出所長也全數列席，透過交流掌握社區與校園動態，強調警民合作、發掘潛在犯罪跡象，並落實「維護校園安全」目標，深化互信關係。

    江經理在座談中以幽默生動的口吻結合有獎徵答與民眾熱烈互動，成功將反詐觀念深入人心，獲得滿場掌聲。

    文山第一分局強調，未來將持續以「治安」、「交通安全」與「為民服務」3大面向為執行重點，並加強宣導識詐、防毒與社區聯防觀念，期許警民攜手共建安全網絡，打造平安家園。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

