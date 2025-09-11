合法麻將館暗地供人聚賭 警逮負責人、工作人員及賭客15人法辦

警方查扣犯罪所得萬餘元、籌碼、賭具、監視器鏡頭及工作手機等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/11 14:10

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市林森北路一家領有牌照的合法麻將館，暗地供地方一些長者聚賭，牟取暴利，轄區北市警中山分局圓山派出所接獲情資後，日前大批警力持搜索票前往突襲查察，讓許多打得正專心的賭客，嚇了一大跳，紛紛依指示高舉雙手，警方當場逮捕負責人、工作人員及賭客共15人帶回派出所，訊後依刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦。

警方調查，該麻將館持有牌照已經營約3個月，沒有供人競技，卻暗地供人以每底200元、每台20元聚賭，而賭博結束後，該麻將館收取每人100元抽頭金，吸引許多6旬長者到此賭博。

警方經長期蒐證後，上週五持搜索票登門查察，現場查獲負責人、工作人員等2人，及賭客13人，並當場查扣犯罪所得萬餘元、籌碼、賭具、監視器鏡頭及工作手機等贓證物，依法送辦。

警方提醒，賭博容易造成傾家蕩產，將全力取締，掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源，也呼籲業者切勿投機、心存僥倖。

賭客被警方喝令高舉雙手，接受查辦。（記者邱俊福翻攝）

