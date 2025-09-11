為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    役男當兵前結識國中少女偷嚐4次禁果 判刑7月賠40萬

    桃園市20歲黃姓男子服役前結識國中女生，雙方偷嚐4次禁果，少女爸媽獲悉氣炸提告；桃園地院將黃男判處7月徒刑，賠償40萬元。（記者余瑞仁攝）

    桃園市20歲黃姓男子服役前結識國中女生，雙方偷嚐4次禁果，少女爸媽獲悉氣炸提告；桃園地院將黃男判處7月徒刑，賠償40萬元。（記者余瑞仁攝）

    2025/09/11 14:07

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市20歲黃姓男子去年間入伍當兵前，結識1名仍就讀國中的小女友，雙方交往2個多月期間，多次在黃男住處偷嚐禁果，女方家長獲悉氣炸提告；桃園地院審理後，依4次對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處黃男應執行徒刑7月，緩刑3年，並應賠償少女及其雙親40萬元，並參加2次法治教育課程。

    判決指出，黃男於2024年8月間入伍當兵透過交友軟體「探探」，結識當時就讀國中、年僅15歲的未成年少女，他明知道對方仍然年幼，性觀念尚未成熟，卻仍自2024年8月起，直到同年10月底，在其位於桃園市住處與小女友發生4次性行為，雖然小女友當時並未表示反對，但因她未滿16歲，仍是觸法行為。小女友爸媽事後發現女兒被人拐了、偷嚐禁果，氣得報警提告送辦，經桃園地檢署偵辦後起訴。

    法官審理認為，黃男與少女雙方透過交友軟體認識，自去年8月至10月的交往期間發生數次性關係，儘管少女當時並未表示反對，然而黃男明知道小女友的年齡，仍不得以對方「同意」而免責。

    法院審酌黃男犯後坦承犯行，且與少女及其雙親三方達成調解，願意賠償40萬元，而此案並無暴力或誘拐情節，且黃男並無前科，審結判處黃男7月徒刑，並諭知緩刑，黃男應於2年內參加法治教育課程2場次，強化其法律意識。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

