    社會

    掛羊頭賣狗肉！金門警方偵破棋牌協會暗營職業賭場

    金門警方宣布偵破以「麻將棋牌協會」為名，暗中經營賭場，在現場抄獲的犯罪工具及現金。（記者吳正庭攝）

    金門警方宣布偵破以「麻將棋牌協會」為名，暗中經營賭場，在現場抄獲的犯罪工具及現金。（記者吳正庭攝）

    2025/09/11 13:21

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警局刑事警察大隊今天宣布偵破地區第1起以「麻將棋牌發展協會」名義為掩護，暗中經營職業賭場案，將林姓主嫌等5人依賭博罪嫌移送金門地檢署偵辦，警方幹員說，埋伏數月辛苦不算什麼，最開心的應該是附近鄰居，從此夜晚可以得到安寧。

    刑大說，為配合縣府治安政策，並根據附近民眾多次反映入夜後噪音等問題，數月來對特定場所布線蒐證，發現犯嫌為躲避檢警查緝，以某「麻將棋牌發展協會」名義為掩護，於金寧鄉1處民宅，暗中經營職業賭場；刑大會同金城分局成立專案小組蒐證，8月中旬搜索，當場查扣監視器鏡頭6支、記憶卡6張、麻將12副、撲克牌6副、方位骰6個、電動麻將桌6張、自動硬幣兌換機1台、投幣機6台及非法營業所得現金1萬4600元等涉嫌賭博罪贓證物。

    刑大副大隊長董紀宏說，現在賭場已半自動化，現場幾乎無人管理，賭客進場後，在機器投入「行政管理費」，「1將」400元，時間大概90分鐘，打完再投幣，至於賭客間的輸贏，也幾乎不帶現金，私下或場外以「行動支付」處理，透過監視系統監控現場狀況，所以要找到實際負責人很難。

    刑大大隊長吳易泉說，該場所前身以棋牌社營業，後以協會名義對外運作，規避警方臨檢及主管機關稽查，實際上仍提供賭博場所暗中牟利，警方透過長期埋伏、縝密蒐證，終於成功破獲，展現警方不姑息養奸的決心；吳易泉說，除了查抄這1場，近日還有另1起目標蒐證中。

    金門縣警局刑大副大隊長董紀宏說明賭場內的經營模式。（記者吳正庭攝）

    金門縣警局刑大副大隊長董紀宏說明賭場內的經營模式。（記者吳正庭攝）

    金門警方查抄賭場情形。（金門縣警局提供）

    金門警方查抄賭場情形。（金門縣警局提供）

