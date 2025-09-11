詐團出新招！玩具遙控車免費送 小心專詐「提款卡」

假店家聲稱送遙控汽車，其實是要詐消費者的提款卡。（示意圖）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣張男在網路爬文，發現某遙控車賣家，聲稱只需付運費新臺幣65元就「免費贈送遙控車」，遂匯款65元至對方提供帳戶，結果網站跳出交易失敗，需聯繫交貨便線上客服完成認證。結果1名自稱網路交貨便服務專員跳出，該專員稱該筆匯款運費帳號有誤，須將金融卡寄到指定地點完成驗證且要提供卡片密碼。

張男覺得是詐騙集團的技倆，遂前往報警並告訴警方卡片寄往溪湖某超商。8日15時許員林分局大村分駐所員警前往溪湖鎮員鹿路面交地點埋伏，員警見何姓嫌犯現身超商內領取包裹（提款卡2張）後，當場查獲何姓嫌犯涉嫌詐欺及洗錢防制法，現場查扣手機1支及張姓民眾遭詐騙所交付銀行提款卡2張等相關證物。

員林警分局呼籲民眾，「網路詐騙」詐騙手法常與偽造客服網頁或交易平臺搭配，這些連結域名極度仿冒官方網站，一般人難以察覺異常。若有要求匯出大筆金額進行所謂「帳戶驗證」、「開通金流」、「綁定帳號」，及騙稱請提供OTP密碼等操作，均屬常見詐騙話術。在此提醒民眾不要點任何連結，也不要用Line、微信、Telegram加入陌生網友及陌生群組，更要注意勿將個人金融資料隨便提供予陌生人，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

