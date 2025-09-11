為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    中市警局一只內部通告引發基層怒火 41警全被告妨害名譽

    這則通報引爆爭議。（擷自《靠北police》）

    這則通報引爆爭議。（擷自《靠北police》）

    2025/09/11 13:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局一紙內部通告，竟引爆基層憤怒，最後演變成41名員警遭控告妨害名譽。

    事件起因於警局行政科林姓警務正，今年6月在內部群組發布通知，表示許多督勤長官不大會會帶M-Police行動載具或使用行動巡簽，請各單位值班同仁「要知道如何幫長官登打督勤」，並附上詳細操作步驟，這份內容被上傳到臉書粉專《靠北police》後，瞬間引發基層強烈反彈。

    不少員警留言怒批「這不是變相代簽嗎」、「長官不會用就自己學」、「還要基層幫忙根本垃圾狗官」，甚至直言恐怕踩到偽造文書法律紅線，隨著討論持續延燒，不少網友留言痛斥「本末倒置」，也有人嘲諷「腦殘才會這樣規定」，然而事情並未止於口水戰，近期更傳出，有人因相關留言或互動而遭提告妨害名譽。

    粉專爆料，部分人只是對批評留言按讚也收到通知書，消息一出基層警員群情譁然，抱怨「長官可以要人代簽，卻不能被罵？」、「這下連按讚都可能變被告，誰還敢講話」。

    市警局所在的轄區大雅警分局今天則證實，截至目前，確實已有41人因該則貼文遭到提告，已陸續通知當事人到案說明，其中多數都是基層警員，至於是否僅因「按讚」就挨告，仍待進一步釐清。警方也強調，提告屬於個人權利，後續將依妨害名譽罪函送檢方偵辦。

    基層員警私下則無奈表示，長官不會用系統卻要基層代簽，已讓大家心裡不滿，如今還因網路言論被告，更覺得「雪上加霜」，認為此案已嚴重打擊基層士氣。

    熱門推播