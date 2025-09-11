為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    半夜睡不著覺外出閒晃 女子放一把火燒了遊艇

    通往鹽埔漁港的聯絡道今天發生一起陸上火燒船事件。（消防局提供）

    通往鹽埔漁港的聯絡道今天發生一起陸上火燒船事件。（消防局提供）

    2025/09/11 12:50

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園鹽埔港區聯絡道今天凌晨驚傳有遊艇不明原因起火，雖然火勢馬上就被控制，但因為突然起火又是在陸上引人疑竇，警方同步啟動調查，發現1名當時在旁閒晃的女子涉有重嫌，於案發後3小時即逮到嫌犯，移送屏東地檢署偵辦。

    屏東縣消防局於今天凌晨3時32分受理警察局110轉報於新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，經大隊人馬前往撲救後，於4時20分火勢控制，5時48分火勢撲滅，所幸現場無人員受傷。

    由於時處深夜，且船舶是停在路上而非海上，案情與以往火燒船有異，警方啟動調查，並即調派警力調閱周邊監視器清查是否有可疑人車，經檢視相關畫面後，發現1名形跡可疑女子於案發前在附近徘徊。

    警方持續擴大調閱查知身分並確認犯罪行為後，今天清晨6時許前往查緝，將涉案陳姓女子帶案偵辦，將於調查完畢後依刑法公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。

    據悉，該名陳女近期因精神不穩定，因此半夜睡不著覺出門竟放火嚇人，由於火勢不夠，還一度拿取路旁雜草推升火勢，行徑詭異，所幸並未造成人員傷亡，但初步並未發現其與船隻擁有人或維修的造船廠有過往糾紛，細節仍待偵辦當中。

    東港警即刻查緝 暗夜燒遊艇3小時被捕

    東港警分局轄內新園鄉光復路段於11日凌晨3時30分許發生遊艇火災，消防人員迅速前往撲滅火勢，東港警分局亦同步啟動調查，立即調派警力調閱周邊監視器清查是否有可疑人車，經檢視相關畫面後，發現1名形跡可疑女子於案發前在附近徘徊，持續擴大調閱查知身分並確認犯罪行為後，立即於6時許前往查緝，將涉案陳姓民眾帶案偵辦，將於調查完畢後依刑法公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。

