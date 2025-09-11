台中警官挨轟「狗官」怒提告！《靠北警察》留言+按讚41人遭殃

這則通報引爆爭議。（擷自《靠北police》）翻攝《靠北police》

〔記者許國楨／台中報導〕「長官不會簽，基層代簽」引爆警界爭議！台中市警局行政科一名林姓警務正日前在內部下通告，指許多長官督勤時不會使用行動載具，要求派出所值班警員必須協助登打，還貼心附上「代簽步驟」，這份指令被員警匿名貼到臉書粉專《靠北police》立刻掀起基層怒火，網友留言痛批「狗官」、「腦殘」、「垃圾」，更有人直言「這就是偽造文書」，沒想到罵聲未歇，近日陸續有網友爆料，自己因為在該則文章底下留言，甚至只是對人身攻擊留言「按讚」就收到警方通知書，案由是妨害名譽，據粉專統計，遭告人數多達41人，消息一出再度引爆輿論。

事情起於今年6月，台中有分局將該通告張貼在內部群組，內容寫明：「警察局行政科○○○警務正表示，有很多長官督勤不大會帶MP或使用行動巡簽，請各單位正（副）主管向同仁宣導，督勤人員來單位督導時，值班同仁要知道如何幫長官登打督勤。」還列出步驟，示範如何用值班警員的帳號幫督導人員登打。

6月7日，有人將通告截圖上傳至《靠北police》，立刻引發大量網友砲轟：「最基本的都不會，還要下面幫忙」、「不會用就要學，這叫垃圾官僚」、「笑死，這也要人教」、「你什麼爛毛要基層幫你簽？」

近日，有網友在同粉專再度發文，指「將近百人收到通知，原因竟是因為在那篇文章留言或按讚」，對此，《靠北police》再度貼出一份自稱「林姓警務正」澄清聲明，表示並未對文章本身或一般留言提告，僅針對涉及人身攻擊留言與對該等留言按讚的人提出告訴，「主文章屬於公評範疇，本人虛心檢討」。

臉書粉專貼出的通報。（擷自《靠北police》）

