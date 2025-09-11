牢記詐騙關鍵字「轉接給警方」 7旬老夫婦保住60萬積蓄

年逾70多歲的胡姓老夫婦昨天下午6點多到新北市瑞芳警分局向分局長沈明義道謝，適逢分局長公務外出，仍不斷感謝警方辛苦宣導反詐騙觀念。 （記者林嘉東翻攝）

2025/09/11 12:47

〔記者林嘉東／新北報導〕年逾70多歲的胡姓老夫婦昨接到1名男子，假冒民政局人員稱，有人冒用胡兒子的身分變更2人住處地籍資料，還稱可協助「轉接給警方｣協助辦理；胡妻想起新北市瑞芳警分局長沈明義在老人聚會時宣導詐騙手法時提醒，「警方電話不可能由他人轉接」，才識破詐團詐騙手法，及時保住60萬積蓄。

新北市瑞芳警分局昨天上午接獲75歲胡姓老翁報案稱，有名男子自稱是「民政局人員」，稱有人冒用他兒子身分辦理地籍變更，接著說可以「轉接警方」協助處理，還好胡妻及時想起警方在防詐宣導時不斷提醒「警方電話不可能由他人轉接」，才識破詐團的行騙手段，立即掛掉電話，保住60萬元積蓄。

瑞芳警方表示，詐騙集團常以假冒政府人員為手法，先拋出「有人持雙證件冒充子女辦理不動產變更」的說法混淆視聽，再進一步誘導被害人保持通話、依指示操作，把存款簿內60萬匯到指定戶頭。胡妻在先生與詐團對話過程中，想起警方宣導內容，當下提醒胡男「手機門號無法轉接警方」，才讓其警覺異常，立刻掛斷電話並撥打165反詐騙專線查證，確認險些受騙。

胡姓夫婦昨天下午6時許特別到新北市瑞芳警分局道謝，感謝沈明義熱心宣導防詐觀念，若不是先前沈分局長有到老人會解析相關詐騙手法，恐怕他們夫妻就會一步步落入詐團設下的圈套。

