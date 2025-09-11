為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    女模外拍險淪A片演員 警將進行了解查辦

    20歲模特兒樂樂曝光「誘騙攝影」經歷，疑似有集團操控整起誘騙行為，呼籲外界關注，也提醒相關工作者提高警覺。（樂樂提供）

    2025/09/11 12:20

    〔記者邱俊福／台北報導〕20歲女模特兒樂樂昨晚赴攝影師約前往北市中山區一家旅館，差點淪A片演員，趕緊躲到附近一家藥妝店報警，轄區台北市警中山分局大直派出所據報派員趕抵，經向樂樂了解相關案情後，告知是否提告對方性騷擾、恐嚇、妨害自由等相關權益，在樂樂暫不提告下，安全護送她離去，並進行備案，目前警方將持續聯繫樂樂深入了解，查察是否有設局犯罪等狀況，積極進行查辦。

    樂樂是日前與攝影師約在旅館，進行服飾品牌模特拍攝，談好5萬元薪水，昨天晚間到旅館門口赴約時，竟收到對方誤傳訊息「樂樂來了......要她拍A片的事先不要告訴她」，她才驚覺攝影工作竟差點淪為A片演員，當下躲附近藥妝店報警。

    警方據報到場時，樂樂驚恐的站在藥妝店櫃台旁，員警經上前了解後，雖樂樂還未進入旅館，也不知房號等訊息，仍告知相關提告權益，因樂樂表達暫時保留法律追訴權，因此員警護送她搭上計程車，安全離去。

    至於是否有許多模特兒遭設局等狀況，雖樂樂暫不提告，警方仍將持續聯繫當事人進行深入了解，倘若確有犯罪行為，將進行偵辦。

