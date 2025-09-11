為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    狠父遷怒枕頭悶死5歲兒 前法官：最重恐遭國民法官判死

    簡姓男子酒後在住處以枕頭悶死親生兒。基隆地檢署今天將簡男依成年人故意對兒童犯殺人罪起訴。（記者林嘉東翻攝）

    簡姓男子酒後在住處以枕頭悶死親生兒。基隆地檢署今天將簡男依成年人故意對兒童犯殺人罪起訴。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/11 11:37

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市簡姓男子以枕頭悶死5歲親生兒子，基隆地檢署今（11日）天依簡男涉犯「成年人故意對兒童犯殺人罪」起訴。前台北地院法官、志仁國際法律事務所主持律師李鴻維表示，1歲10個月大男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死案，台北地院國民法官法庭5月13日才分別重判這對姊妹無期徒刑與18年，想不到隔天簡男就拿枕頭悶死5歲親身兒子；由於本案也適用國民法官法審理，依簡男弒子動機與手段，最重恐判處死刑。

    「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死案，台北地院國民法官5月13日宣判，劉彩萱以成年人故意對兒童施以凌虐致死罪，判無期徒刑並褫奪公權終身，劉若琳則判18年有期徒刑，為國內虐童案中最高刑期紀錄。

    未料，基隆市簡男5月14日把5歲小孩接回住處後，酒後以枕頭壓住睡午覺兒子口、鼻致死，簡妻下班後找不到小孩，跑到簡住處赫見愛子口、鼻都是血，氣絕多時，傷痛欲絕。簡男落網後坦承殺害兒子，弒子動機竟只因常與妻子為了家庭瑣事與爭奪小孩監護權等家事爭吵，酒後把怨氣出在小孩身上弒子洩憤。

    李鴻維指出， 李鴻維指出，成年人故意對兒童犯下殺人罪，會構成刑法上的殺人罪，最重可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；此外，兒童及少年福利與權益保障法規定，成年人對兒童及少年犯罪，應加重其刑至1/2，因死刑、無期徒刑依法均無法再加重，本案最高可判處死刑，再怎麼低恐怕也是無期徒刑起跳。

    李進一步分析指出，簡男被檢方依涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪起訴，符合國民法官法中「故意犯罪發生死亡結果」的規定，適用國民法官制審理。由於近來不斷有小孩遭凌虐致死，引起社會公憤，何況簡男只是因為與妻子為家事爭吵，把氣出在小孩身上，實在是不可原諒，國民法官法施行以來，國民法官法庭判的刑度都比職業法官還要重，他認為依簡殺害稚子的犯意，與小孩的年齡，最重恐判處死刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播