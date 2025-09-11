為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賣豪宅進帳9千萬卻喊沒錢 欠稅婦遭管收送看守所

    台北地院裁定管收吳婦後，台北分署將她送交台北女子看守所。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/09/11 11:21

    〔記者劉詠韻／台北報導〕嘉義縣年逾50歲吳姓婦人，2013年間在台北市大安區出售市值9100萬元的不動產，卻未依規定期限繳納特種貨物及勞務稅（俗稱奢侈稅）。財政部台北國稅局查獲後，補徵稅額高達1569萬餘元，並移送法務部行政執行署台北分署強制執行；因長期拒不履行繳納義務，台北分署聲請管收，台北地方法院當庭裁定准許，吳女隨即被送往台北女子看守所執行管收。

    台北分署指出，國稅局早在2015年間就已將欠稅案移送執行，吳婦卻始終未繳納。分署調查發現，她出售不動產後，陸續提領與匯出帳戶內高達4300餘萬元資金，顯示其具備清償能力，卻刻意隱匿或處分財產，形同規避強制執行。

    此外，分署多次命令吳婦陳報財產狀況，她卻未依限辦理，情況已符合隱匿、處分應供強制執行財產及顯有履行義務可能，卻拒不履行等法定管收事由。經聲請拘提後，執行人員於本月9日拘獲吳女並帶往法院。

    到庭時，吳婦辯稱僅為「人頭」，對於買賣不動產、資金流向均不知情，並主張相關資金往來皆非經手。然而，法官檢視其說法不僅缺乏實據支持，亦與常理背離，因此不予採信。

    北院審理後認為，吳女久欠巨額奢侈稅且無具體清償方案，確有管收必要，遂裁定管收。隨後，台北分署將她送交台北女子看守所執行。

    台北分署強調，對於惡意規避稅捐、拒不履行義務的欠稅大戶，將持續依法追徵，並在必要時聲請管收。

