    首頁　>　社會

    台中代駕送醉客回家竟成密室逃脫驚魂 靠警棍「戳出來」

    陳姓代駕意外受困地下停車場。（擷自「社會事新聞影音」）

    2025/09/11 11:48

    〔記者許國楨／台中報導〕「代駕任務完成，卻變成『地下室困獸記』！」台中市一名34歲陳姓代駕，11日凌晨3點多送一名喝茫客人返回太平區住處，本來以為工作結束準備回家休息，沒想到剛進到社區地下停車場，醉醺醺的客人竟順手把鐵捲門拉下後就直接上樓倒頭大睡，留下他獨自在地下室「關禁閉」。

    陳男一開始還不敢相信，拼命用磁扣敲門想要引起注意，但社區住戶凌晨大多熟睡，根本沒人理會，他無奈自嘲：「搞笑了啦！他沒幫我開門，我出不去了！」最後只好拿起手機報警求助。

    太平分局員警趕到現場，第一時間聯絡屋主與管委會卻都聯繫不上，眼看陳男困了快一小時，員警靈機一動抬頭一看，發現鐵捲門上方竟藏著一個緊急開關。由於高度太高，員警乾脆伸出警棍往上戳，果然順利觸發開關，鐵門緩緩升起，終於讓「人質」成功脫困。

    這場意外插曲曝光後，網友紛紛笑翻留言：「代駕升級成密室逃脫玩家」、「這代駕費是不是要加收一小時停車費？」、「客人睡一覺，代駕差點變社區新住戶」、「下次接單要問清楚：有沒有門禁卡！」、「警棍開門，根本神操作」。

    也有網友說，「好在有員警幫忙，不然真的糗了」、「這一夜的奇遇記，恐怕會成為他代駕生涯中最難忘的加班經驗」，警方也提醒，民眾返家時若搭代駕，務必確認門禁，避免再發生「人進來、車出去，代駕被遺忘」的糗事。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    員警以警棍觸發鐵門開關。（警方提供）

    鐵門緩緩升起，陳男得以脫困。（警方提供）

