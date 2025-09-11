假徵才誘5朋友赴緬甸做詐騙 人口販運份子判6年4月定讞

最高法院駁回蕭男上訴定讞。（資料照）

2025/09/11 11:14

〔記者張文川／台北報導〕男子蕭詠平3年前以介紹境外工作為由，先後誘騙5名求職者到緬甸從事電信詐騙，被害人在當地若不配合，便遭威脅、暴力相向；一審台北地院、二審高等法院依人口販運、妨害自由等將蕭男判處6年4月徒刑；最高法院駁回蕭男上訴定讞，但認為犯罪所得25萬元的計算還須釐清，此部分撤銷發回再查明。

判決指出，蕭男與鄭姓男子（另案偵辦）、中國籍男子「南哥」等人，組成人口販運集團，2022年3月蕭男在其IG社群張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」、「有負債想還清、改變人生的，請私訊我」等徵才內容，招募欲求職、轉職的朋友與民眾。

請繼續往下閱讀...

蕭的1名朋友為了還40萬元車貸，上鉤與蕭男聯繫，蕭男佯稱工作內容是前往泰國，從事開發客戶、線上聊天等博弈推廣與客服工作，底薪3萬元，食、宿、機票、交通費用都是公司支付，想回國可隨時離開，績效獎金最高可能月入100萬元。

被害人誤信為真，蕭男帶他飛往泰國再偷渡至緬甸，於一處營區內進行網路詐騙，營區四周有持槍軍隊巡邏，看管嚴密，不得自由進出；若沒有達成每日業績，就會施以看管人員命令起立蹲下、蛙跳、跑步、關進小黑屋處罰。蕭男則從中獲取免費搭機、吃喝玩樂，還能從詐騙績效中抽成。

被害人想回台灣，中籍的「南哥」則稱有綁合約，提前離開須賠償16萬元，或找別人來頂替，被害人交出詐騙全部所得7萬多元，並聯絡女友匯8萬多元到指定帳戶，才能安然返台。檢警查出另有4人受害。

一審台北地院認定蕭男為圖牟利而以詐術誘使被害人出國，以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁方式使人從事勞動與報酬顯不相當的工作，觸犯人口販運罪，惡性重大，有嚴懲必要，判處6年4月徒刑；二審維持原判；最高法院亦認同，判6年4月定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法