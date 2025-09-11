為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    青山診所父子檔開「使蒂諾斯」處方箋出售 大賺267萬起訴

    青山診所醫師陳維礎（見圖）父子及購買處方箋轉售的張男等3人，涉犯違反毒品危害管制條例等罪，今日起訴。（資料照）

    青山診所醫師陳維礎（見圖）父子及購買處方箋轉售的張男等3人，涉犯違反毒品危害管制條例等罪，今日起訴。（資料照）

    2025/09/11 11:14

    〔記者吳昇儒／台北報導〕資深醫師陳維礎在台北市開設青山診所，與沒有醫師執照的兒子陳大偉於2019年至2024年間，開出4千多張「使蒂諾斯」等安眠藥處方箋出售牟利。另陳大偉還冒用父親名義看診，賺入111萬餘元。父子聯手賺取267萬餘元。台北地檢署認定，陳姓父子及購買處方箋轉售的張男等3人，涉犯違反毒品危害管制條例等罪，今日將5人起訴。

    據悉，台北市衛生局清查「使蒂諾斯」處方箋時，發現陳維礎開設的診所每個月都開出上百張處方箋，且多為自費看診企圖規避健保局管制。

    檢調追查後發現，85歲高齡的陳維礎自2019年起就冒用人頭名義開立「使蒂諾斯」處方箋，再以每張3、4百元的代價，出售給姓名不詳之人，到藥局領取使蒂諾斯。

    2023年1月起至同年10月止，何柏慧等14人利用人頭請陳醫師開立不實自費使蒂諾斯處方箋，換取使蒂諾斯使用。統計後發現，陳維礎共開出3090張處方箋，獲利106萬餘元。

    陳維礎另也與張哲綱、卓昆穎及陳曉嫆合作，轉售使蒂諾斯處方箋轉售他人，領取藥品後再層層轉賣給陳姓女子牟利。

    陳維礎前年11月起至去年5月間被逮之前，因病無法執業，改由無醫師執照的兒子陳大維接手，陳男仍以父親名義開處方箋給「客戶」，獲利111萬餘元；另也與父親相同開出1330張使蒂諾斯處方箋出售，獲利43萬餘元。此外，父子二人也利用看診機會，詐取健保署6萬餘元，合計獲利267萬餘元。

    台北地檢署今日偵結，認定陳維礎、陳大偉父子二人及張哲綱、卓昆穎及陳曉嫆等人，分別涉犯個人資料保護法、偽造文書、醫師法、詐欺取財、違反毒品危害管制條例等罪，依法將5人起訴。

    另透過人頭取得使蒂諾斯的何柏慧等14人，涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，因坦承犯行，檢察官予以緩起訴處分，處分確定後6個月內，依涉案情節輕重，分別需支付公庫5千至20萬元。

    此外，在陳維礎開設的診所內看診的郭姓醫師，經查並無違法開立處方箋情形，且曾提醒陳男行為已經觸法，檢察官予以不起訴處分。蕭姓藥局老闆也無積極證據可證明有配合交付使蒂諾斯情形，同樣獲得不起訴處分。

