貪污案二審仍判8年4個月 顏寬恒喊冤稱司法迫害

藍委顏寬恒上午在台中高院外喊冤。（記者廖耀東攝）

2025/09/11 10:58

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中地方法院一審去年判決藍委顏寬恒，貪污部份判處7年10月，偽造文書6個月，二審維持原判。顏寬恒說，這是明顯司法迫害，已在法庭呈現所有證據，林進福確實是助理，薪資由他自行領取，卻用司法手段讓顏寬恒身陷司法風暴，用貪污治罪條例來判處，這是沒法忍受與接受的。

顏寬恒上午10時12分現身台中高院外，顏寬恒說，這是政治凌駕司法時代，司法迫害變成剷除異己手段，從2023宣布參選立委後，事隔不到一週被遭檢調大規模搜索，手段粗暴堪比（調查）民進黨內部綠共案。

顏寬恒說，提出對於林進福擔任助理證據以及自費聘僱助理，法院都不調查，從一開始檢院查案心證已成，只為了要定罪羅織罪名，對於林進福擔任助理費用都是自己掌控，卻被司法操作用貪污治罪條例入罪顏寬恒，這是無法接受的。

顏寬恒表示，關於買賣部分，確實真實買賣並無虛假買賣，當時選舉過程飽受媒體跟名嘴打壓，想要把房子脫手回歸正常生活，在法庭清楚說明具體金流呈現，法院竟維持一審原判，更加重限制出海，想講的是，一開始原本相信司法是公正、公開與公平，今天結果對台灣司法打上大問號，未來透過司法程序捍衛爭取清白。

