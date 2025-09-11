為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    貪污案二審仍判8年4個月 顏寬恒喊冤稱司法迫害

    藍委顏寬恒上午在台中高院外喊冤。（記者廖耀東攝）

    藍委顏寬恒上午在台中高院外喊冤。（記者廖耀東攝）

    2025/09/11 10:58

    〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中地方法院一審去年判決藍委顏寬恒，貪污部份判處7年10月，偽造文書6個月，二審維持原判。顏寬恒說，這是明顯司法迫害，已在法庭呈現所有證據，林進福確實是助理，薪資由他自行領取，卻用司法手段讓顏寬恒身陷司法風暴，用貪污治罪條例來判處，這是沒法忍受與接受的。

    顏寬恒上午10時12分現身台中高院外，顏寬恒說，這是政治凌駕司法時代，司法迫害變成剷除異己手段，從2023宣布參選立委後，事隔不到一週被遭檢調大規模搜索，手段粗暴堪比（調查）民進黨內部綠共案。

    顏寬恒說，提出對於林進福擔任助理證據以及自費聘僱助理，法院都不調查，從一開始檢院查案心證已成，只為了要定罪羅織罪名，對於林進福擔任助理費用都是自己掌控，卻被司法操作用貪污治罪條例入罪顏寬恒，這是無法接受的。

    顏寬恒表示，關於買賣部分，確實真實買賣並無虛假買賣，當時選舉過程飽受媒體跟名嘴打壓，想要把房子脫手回歸正常生活，在法庭清楚說明具體金流呈現，法院竟維持一審原判，更加重限制出海，想講的是，一開始原本相信司法是公正、公開與公平，今天結果對台灣司法打上大問號，未來透過司法程序捍衛爭取清白。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播