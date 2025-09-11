女模接外拍險淪A片演員 勵馨：赴約前風險規劃、不要喝對方飲料

外拍模特兒面臨職場風險，不肖業者恐假借工作名義，實則現場強逼拍色情片，或另用外流照威脅，勵馨提醒，台灣有iWIN機構的專人可以即時處理下架，接到威脅千萬不要害怕，立刻報警處理。（圖取自iWIN網頁）

2025/09/11 10:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕20歲女模特兒樂樂接服裝拍攝，被約到旅館，卻驚覺對方竟是要逼自己拍A片，報案才脫離魔爪；勵馨基金會執行長王玥好建議，個人接拍工作有其風險，事前需簽訂契約、盡可能不要單獨赴約，並提前留訊息給其他親友掌握行蹤，手機也要設定一鍵撥通的電話打給110或知情者，更不要喝對方準備的飲料，降低被下藥可能性。

王玥好指出，現在越來越多個人接受外拍的工作模式，這類的年輕求職者一定要注意，事前的工作契約要具體簽訂，至於約見面最好不要單獨赴約，但也曾聽過2人赴約仍受害，尤其面對完全陌生的人與環境，可事先將行蹤透露給親友，約定2小時沒動靜要前往確認，同時，手機也要設定一鍵撥通功能，可撥打110或信任的知情者，在緊急情況發生時能即時求救。

而樂樂事前確認拍攝衣物跟尺度，後來是收到對方誤傳的訊息才驚覺「要拍A片」，連忙報警逃脫；王玥好說，她事前確認工作內容都有做到，也收到訊息並立即報警處理，代表有高度防範意識，另外提醒，外拍求職者也要自己帶飲料，避免被對方下藥，減少不幸發生機率。

而樂樂還曾被他人用「外流照」威脅，誘拍A片來解決，事實上是假冒，根本沒外流；對此，王玥好強調：「不要輕信對方！事情會越來越糟！」這些都是不肖業者慣用手法，有些一開始先誘拍泳裝照，到後面可能是裸照，或甚至用這些理由，抓住被害人的恐懼害怕，逼其去做更不堪的事情，通常受害情況只會越陷越深，提醒接到威脅不要輕易相信，立刻報警，以及現今AI技術，也可能DeepFake造假私密影像。

王玥好也提醒，即使外流私密性影像等，台灣也有iWIN網路內容防護機構，有專人可以協助處理，在第一時間將資料移除下架，被害人絕對不要因為擔心就答應對方任何請求，過程中也要保存所有證據，將來提供給警方追查，避免更多被害人出現，「壞人通常抓一個點來威脅，並挖一個更大的坑，千萬不要害怕就跳下去！」

