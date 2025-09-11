聯結車不服取締逃逸警喊話拔槍警告 駕駛吞下最低10.9萬元罰單

國道員警示意違規駕駛下車，但駕駛竟試圖衝撞員警，並往林口市區逃逸。（警方提供）

2025/09/11 11:18

〔記者謝武雄／桃園報導〕一輛營半聯結車於前天下午4點行經國道1號南向36.4公里處，被巡邏員警發現疑似超載以及變換車道未全程打方向燈，於是將該車攔停於40.5公里林口出口槽化線處，未料該車假意配合，卻趁巡邏車停下後立即逃逸，員警一路尾隨喊話還拔槍警告，但該車仍衝撞逃逸，為顧及人車安全，員警終未開槍，放棄尾返回駐地後逕行舉發，最低10萬9000元罰款。

警方表示，該車之行為已違反道路交通管理處罰條例第29條，汽車裝有貨物不服從交通勤務警察執行交通稽查任務指揮過磅者，可處9萬元罰款，另變換車道未依規定及跨行車道可分別處以3000元以上、6000元以下罰鍰；危險駕車部分，則可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰並吊扣牌照6個月，不服稽查取締可處1萬元以上，3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。

請繼續往下閱讀...

警方調查，該車於員警攔查時衝下林口A交流道往市區方向逃跑，警方於後方鳴笛並使用擴音器喊話該車配合警方受檢停車，於新北市林口區公園路仁愛路口紅燈時將該車攔下，但該車仍試圖衝撞員警，於是員警拔槍警告，該車仍繼續逃逸，員警遂返回駐地後逕行舉發，所幸全程人員及車輛均無傷損。

警方表示，依據交通違規不服稽查取締執法作業程序，發現交通違規行為，經制止，不聽制止或拒絕停車接受稽查逃逸，實施追蹤稽查，如已獲得舉發必要資訊，依處罰條例第七條之二逕行舉發，後續也會傳喚駕駛到案說明。

營半聯結車於林口市區橫衝直撞，巡邏車一路尾隨喝令停車，但駕駛仍逃逸，為顧及現場人車安全，全程蒐證逕行舉發。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法