宜縣去年詐騙案現金提領熱點揭曉 羅東郵局35案居首

宜蘭縣去年詐騙案現金提領熱點揭曉，羅東郵局（如圖）以35案居首。（記者江志雄攝）

2025/09/11 10:35

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣去年詐欺犯罪案件現金提領熱點揭曉，前3名依序是羅東郵局35案、馬賽郵局25案及統一超商廣安門市20案，審計部宜蘭縣審計室函請警方提高提領熱點見警率。宜蘭縣警局回應，已加強督導執行巡簽。

宜蘭縣審計室報告指出，宜蘭縣警局提供的去年度詐欺犯罪案件現金提領熱點，包括銀行、郵局、超商，有部分月份巡簽次數偏低，甚至未執行巡簽，應督促各分局落實巡邏勤務，提高提領熱點見警率，嚇阻詐欺犯罪。

根據統計，宜蘭縣去年詐欺案現金提領熱點，以羅東郵局的35案最多，其次是馬賽郵局、統一超商廣安門市，宜蘭縣審計室依照警方巡邏箱巡簽狀況，勾稽比對提領熱點巡邏箱巡簽情形，發現各分局均已設置巡邏箱，但巡簽作業仍待改進。

以馬賽郵局為例，去年4、9、12月都有詐欺案現金提領，但4月與9月巡簽次數均掛零，12月3次。統一超商廣安門市去年的20案集中在9月，當月只有1次巡簽紀錄。

宜蘭縣警局表示，縣警局針對警政署每週公布歹徒提領熱點，責付轄區派員調閱監視器影像，並於每週週報提報各分局提領熱點、管制調閱影像、追緝情形，現已彙整提領熱點及提領熱門時段，今年6月函請各分局編排警力巡簽，加強督導執行巡簽，確保人民財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

