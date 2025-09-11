老翁急煞翻車踩花盆脫困 警花充當「幼兒園老師」慎防出事

車體翻正中滾出花盆，老伯即是踩著它爬出。（記者劉人瑋攝）

2025/09/11 10:29

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早8時許台11線發生一起翻車意外，駕駛是生平第一次遇上車禍的85歲陳姓老翁，由於無力爬出，救護員到場靈機一動，將花盆丟進車內讓他踩上去脫困，在吊車時還一直想靠近車輛，交通小隊女警根本像「幼兒園老師」守著老翁慎防出事，才讓事件能順利完成。

警消表示，今早8時許台11線富岡段南下路段發生翻車事故，駕駛自小貨從海岸線前往市區正要驗車的老翁，見前車急停，由於該路段為下坡、車速稍快，且疑似年長反應較慢，發現不對，又是猛踩煞車，並急打方向盤往路旁駛去，這才倒致整車翻倒路旁，所幸也未有重傷，亦未造成他車損害。

當救護人員到場時，本以為老翁卡在車內，後卻發現，老翁是因為手部無力將自己往上拉，以便攀爬出副駕車窗，救護員靈機一動將附近的塑膠花盆丟入，既然爬不出來，總能踩物爬高。當後續搜救人員到場時，老翁已順利爬出車外。

待警員、吊車到場後，見車輛翻正，老翁還一直想往車內找尋物品、證件，女警邊喊著「不要靠近」又是將他往後拉，又是將其擋在身後。

其實該名女警素來梗直，面對違規駕駛常不假辭色，詢問起她的狀況時，分局內部還以為她可能與人有言語矛盾，事實上她卻如「幼兒園老師」一樣，一直關心老翁健康狀況，安撫老翁、防其發生危險，這才讓老翁乖乖製作筆錄。

女警拉住老伯阻止衝上前。（記者劉人瑋攝）

老伯急煞又打方向盤，致整車翻倒。（記者劉人瑋攝）

