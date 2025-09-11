為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    狠父遷怒枕頭悶死5歲兒 今起訴並移審法院

    簡姓男子酒後持枕頭悶死5歲兒子。基隆地檢署偵結將簡男依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴。 （記者林嘉東翻攝）

    簡姓男子酒後持枕頭悶死5歲兒子。基隆地檢署偵結將簡男依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/09/11 10:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市簡姓男子疑與妻子常為家事紛爭起口角，今年5月14日在家喝悶酒，竟趁兒子睡午覺時，拿枕頭悶死兒子後酒駕逃亡。基隆地檢署今（11日）偵結，依「成年人故意對兒童犯殺人罪」與公共危險罪等2項罪名提起公訴，將適用國民法官審理。

    檢警調查，簡姓男子與張姓妻子婚後育有1名5歲男童，簡男與妻子常為生活瑣事與小孩監護權歸屬等事起口角，4月4日分居後，約定兒子由簡妻帶著孩子搬回娘家住，並經簡妻同意後，可由簡男接小孩下課，到簡男住處生活。

    簡妻5月14日晚間下班回娘家，未見到孩子，前往簡男住處找人，簡男不在家，卻赫見兒子躺在床上，口、鼻出血，已無生命跡象，報案送醫急救仍不治，傷心欲絕。

    警方循線查出簡男犯案後騎機車離家，隔天凌晨追到正濱漁港找到他，簡癱坐地上，承認殺兒，酒測值0.33毫克。簡供稱，14日中午接兒子回家，喝烈酒400毫升後，認為妻子搶走兒子監護權，越想越不甘心而遷怒兒子，下午2時以枕頭悶死兒子。

    檢方複訊後，依簡涉犯「成年人故意對兒童犯殺人罪」為重罪，有逃亡之虞向法院聲押獲准，並於今日將簡男起訴後，連同在押的簡男移審至法院，依國民法官法審理。

