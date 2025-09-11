搭船實名制上路以來 澎湖藍色公路首傳冒名購票開罰案例

雲豹輪嘉義入港馬公，查獲未實名認證旅客入境。（記者劉禹慶攝）

2025/09/11 10:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖藍色公路搭船實名認證上路後，第1件查獲冒名搭乘判例出爐，楊姓嫌疑人因違反社會秩序維護法案件，經移送機關於今年8月21日以馬警分偵字第1140023133號移送書移送審理，澎湖地方法院裁定楊姓嫌疑人冒用他人身分之證明文件，處罰鍰2仟元，扣案船票收據1張沒入。

判決書指出，楊男今年8月11日11時23分許，在澎湖縣馬公市馬公港交通船雲豹輪停靠處（馬商安檢所），被查獲持友人之居留證購買船票，自嘉義布袋港搭船至澎湖馬公港。核被移送人所為，係違反社會秩序維護法第66條第2款冒用他人身分之證明文件之行為。

扣案之船票收據1張為被移送人所有，且為因違反本法行為所生之物，應予沒入。至扣案之居留證1張，固為被移送人違反本法行為所用之物，惟既非被移送人所有，亦非屬查禁物，爰不予宣告沒入。

由於澎湖四面環海，藍色公路為主要交通命脈，近年來成為逃逸外勞、偷渡等管道，今年已查獲3起以上逾期居留越籍外勞，冒名搭船循藍色公路來回穿梭澎湖，動機不明，現出現首起判例，就看未來是否能達遏阻效應。

藍色公路實名制上路以來，傳出首起判刑案例。（記者劉禹慶攝）

