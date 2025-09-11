為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    在高雄最美圖書館拍謎片 「台灣臀后」向警方說明了

    吳女（右二）到案說明。（讀者提供）

    吳女（右二）到案說明。（讀者提供）

    2025/09/11 10:07

    〔記者洪定宏／高雄報導〕號稱「台灣臀后」擁有51萬IG粉絲的32歲吳姓女子，在高雄市圖書總館拍攝的謎片，引發軒然大波。高雄地檢署指揮前鎮警分局偵辦，她與掌鏡的32歲劉姓男子昨天傍晚在律師陪同下到案坦承不諱；警方強調，另查扣電腦主機及硬碟等相關證物，依公然猥褻罪將吳、劉2人函送法辦。

    據指出，劉男及吳女是情侶，同住前鎮區，他們到案後，警方再帶吳女前去住處搜索。吳女及劉男是成人網站平台的「創作會員」，依會員要求自找主題創作，因為是情侶關係，無第三人在場，大約去年11月、12月間到號稱高雄最美的圖書館拍攝，但兩人到案都說忘記確切日期。

    據了解，網路近日瘋傳長約13分鐘的A片，主題為「在圖書館看書被偷看，你要看就要負責到底啊！」片頭先是看到高雄總圖的場景，飾演癡漢的男子在進去後躲在書架後方，偷拍一名正在看書的美女的裙底風光，被女主角發現後，竟超展開帶著癡漢去廁所「激戰」。

    該段「愛愛激戰片」原本需要付費解鎖，但疑似遭破解後外流到公開的AV平台轉傳，女主角的身分被起底，她自稱「台灣臀后」，在IG擁有超過51萬粉絲、X平台也有近30萬粉的正妹網黃，除了有姣好臉蛋，平時也不吝於在社群平台分享健美好身材，還有經營成人平台Onlyfans，吸引大批老司機追蹤。

    吳女在高雄總圖拍攝謎片，被警方約談到案。（圖翻攝自X平台）

    吳女在高雄總圖拍攝謎片，被警方約談到案。（圖翻攝自X平台）

