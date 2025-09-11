為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新園鹽埔港區半月2起火燒船 這次是停放陸地上的遊艇起火

    鹽埔漁港港區今天發生小型遊艇火警。（消防局提供）

    鹽埔漁港港區今天發生小型遊艇火警。（消防局提供）

    2025/09/11 10:08

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉鹽埔港區今天凌晨又因不明原因發生船艇火警，所幸附近無易燃物，消防獲報到場後，迅速控制火勢，由於已是港區範圍半個月以來的二度船艇火災，尤其本次更是離奇的陸上船艇火警，引發地方議論紛紛。

    屏東縣消防局於今天凌晨3時32分受理警察局110轉報於新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊2車4人、東港分隊4車8人、佳冬分隊1車2人、林邊分隊2車4人及第三大隊2車3人共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀帶隊前往指揮，並通知海巡署、環保局知悉。

    救災車輛到達現場後立即佈水線搶救，發現起火現場為一艘停放路面上的小型遊艇起火燃燒，由於有船艙等設置，唯恐悶燒，加派重機具怪手協助滅火，04時20分火勢控制，05時48分火勢撲滅，所幸現場無人員受傷，後續交由火災調查人員調查中。

    由於新園鹽埔港在8月29日就曾發生漁船火燒船事件，所幸立刻撲滅，這起在港區聯絡道發生的火警則是相形離奇，小型遊艇並未停放港內，而是停放路邊，且就在深夜又因不明原因起火，另不少居民議論紛紛。

    鹽埔漁港港區今天發生小型遊艇火警，火勢約2個小時後撲滅。（消防局提供）

    鹽埔漁港港區今天發生小型遊艇火警，火勢約2個小時後撲滅。（消防局提供）

    屏東縣新園鄉鹽埔港區今天凌晨又因不明原因發生船艇火警，所幸附近無易燃物。（消防局提供）

    屏東縣新園鄉鹽埔港區今天凌晨又因不明原因發生船艇火警，所幸附近無易燃物。（消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播