新園鹽埔港區半月2起火燒船 這次是停放陸地上的遊艇起火

鹽埔漁港港區今天發生小型遊艇火警。（消防局提供）

2025/09/11 10:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉鹽埔港區今天凌晨又因不明原因發生船艇火警，所幸附近無易燃物，消防獲報到場後，迅速控制火勢，由於已是港區範圍半個月以來的二度船艇火災，尤其本次更是離奇的陸上船艇火警，引發地方議論紛紛。

屏東縣消防局於今天凌晨3時32分受理警察局110轉報於新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊2車4人、東港分隊4車8人、佳冬分隊1車2人、林邊分隊2車4人及第三大隊2車3人共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀帶隊前往指揮，並通知海巡署、環保局知悉。

請繼續往下閱讀...

救災車輛到達現場後立即佈水線搶救，發現起火現場為一艘停放路面上的小型遊艇起火燃燒，由於有船艙等設置，唯恐悶燒，加派重機具怪手協助滅火，04時20分火勢控制，05時48分火勢撲滅，所幸現場無人員受傷，後續交由火災調查人員調查中。

由於新園鹽埔港在8月29日就曾發生漁船火燒船事件，所幸立刻撲滅，這起在港區聯絡道發生的火警則是相形離奇，小型遊艇並未停放港內，而是停放路邊，且就在深夜又因不明原因起火，另不少居民議論紛紛。

鹽埔漁港港區今天發生小型遊艇火警，火勢約2個小時後撲滅。（消防局提供）

屏東縣新園鄉鹽埔港區今天凌晨又因不明原因發生船艇火警，所幸附近無易燃物。（消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法