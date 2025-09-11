為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    假冒星宇航空老董張國煒行騙 臉友信以為真失金372萬

    詐團在臉書假冒星宇航空董事長張國煒身分行騙，臉友信以為真失金372萬。（資料照）

    詐團在臉書假冒星宇航空董事長張國煒身分行騙，臉友信以為真失金372萬。（資料照）

    2025/09/11 09:26

    〔記者李立法／屏東報導〕詐騙集團在臉書假冒星宇航空董事長張國煒身分向蔡姓臉友誆稱可投資獲利，蔡男信以為真，將372萬多元匯入這名冒牌「張國煒」所指定的銀行帳戶，蔡男查覺受騙後，已追不回款項，於是向該帳戶持有人邱女提告並求償，屏東地院依幫助洗錢罪判處邱女4個月徒刑、併科罰金6萬元，還要賠償蔡男損失的372萬多元，可上訴。

    蔡男去年7月在臉書認識自稱是星宇航空董事長張國煒的臉友，蔡男信以為真，落入投資詐騙陷阱，聽從這名詐團假冒的「張國煒」指示，將372萬多元匯入邱女持有的銀行帳戶，以為可以獲利，結果卻石沉大海，信訊全無，蔡男驚覺受騙，為時已晚，追不回款項，憤而對該帳戶持有人邱女提告並求償。

    邱女則辯稱，她和蔡男互不相識，沒有理由和動機去詐騙蔡男，她被網路上號稱「張子凡」的人利用，進而取得她網路銀行帳密資料，沒想到會被作為詐騙用途，她也是受害者，事發後並主動去警局報案，她未取得蔡男所損失的金錢。

    屏東地院並不採信邱女辯詞，依幫助洗錢罪判處邱女4個月徒刑、併科罰金6萬元，還要賠償蔡男被詐騙損失的372萬多元。

    圖
    圖
