山西旅遊遭黑衣人喝斥盤問！ 台女驚魂「差點被帶走」

2025/09/11 09:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會最新公布一起國人到中國山西旅遊，在外散步卻引來中共黑衣人喝斥盤問案例！台灣一名女子向海基會陳情，「我是去旅遊的，為什麼證件要被扣住，我只是散個步，卻差點被帶走」，中國導遊甚至咆哮「證件就是不還你，讓你回不了台灣！」

海基會發文指出，今年6月下旬，A女士與丈夫赴中國山西古都旅遊，旅途前3天愉快地參觀雲岡石窟、五台山、平遙古城等名勝古蹟，漸漸沉浸在浪漫的古韻風情之中。

不料，旅程第4天中午開始變調。A女士在午餐結束後，悠閒地在大廳散步，突然一位黑衣男子上前大聲喝斥、盤問，甚至差點被強行帶離。所幸飯店人員即時出面，黑衣人才悻悻然地離開，短短的幾十分鐘卻讓A女士感到相當惶恐與不適，驚嚇到整晚輾轉難眠、玩興全消。

「自費返台還遇中國導遊強扣身分證件！」A女士向海基會陳情，被黑衣人喝斥盤問的隔天，她旅遊興致全無，決定自費返台，並向中國導遊索討個人證件，卻遭對方嚴厲拒絕大肆咆哮，「證件就是不還你，讓你回不了台灣！」

她隨即轉向台灣領隊求助，卻遭到領隊視若無睹，不予回應。即使團員勸她繼續完成行程，但是黑衣人恐怖臉孔已深烙在腦海揮之不去，直到向對方揚言報警才取回證件。

離譜的是，當飯店人員安排A女士與家人赴上海搭機返台，台灣領隊又突然出面要求，必須從河南鄭州搭機轉往香港再返回台北。A女士即使無法理解也僅能配合旅行社安排，自費處理計程車與返台班機的費用後，幾經波折，最終總算順利回到台灣。

「中國高官開會高度戒備！」海基會指出，A女士返台後便前往旅行社投訴，沒想到對方的解釋是，「當天係因飯店舉行當地官員高級會議，維安人員因高度戒備才會產生衝突與誤會」。

A女士則認為，旅行社人員未事先提醒，且行程安排未避開敏感時段或區域，導致原本期待的放鬆之旅，成為她無法抹去的陰影，決定向海基會陳情，希望讓更多的民眾瞭解赴中可能遭遇的風險與危險性。

海基會強調，該會接獲陳情後，隨即協助A女士向中方及台灣相關單位反映，這次旅程不僅讓A女士身心受創，更凸顯赴中旅遊潛藏的風險與當地針對突發狀況應變不足。

海基會也提醒赴中國旅遊，個人證件務必隨身攜帶，避免交由旅行社或他人保管。選擇合法、信譽良好的旅行社。若遭無故扣證或人身安全威脅，可向當地警方尋求協助，並保留證據。如遇糾紛返台應申訴，若赴中遇糾紛可向海基會聯繫，將協助維護個人權益。

